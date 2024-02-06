الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤسسات الأسرى: حصيلة الاعتقالات منذ أكتوبر فى الضفة ارتفعت لـ6870 معتقلا

الاعتقالات
الاعتقالات

أعلنت مؤسسات الأسرى الفلسطينية حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر في الضفة الغربية ارتفعت إلى 6870 معتقلا، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وارتقى عدد من الشهداء وسقط عدد من المصابين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزلًا سكنيًا بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصفها المكثف لمنازل المواطنين في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والمصابين.

وشنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وتتواصل في اليوم الـ123 الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وخلال الساعات الماضية، قالت الفصائل الفلسطينية إن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال في محاور عدة بمدينتي خان يونس وغزة، وقتلوا جنودا إسرائيليين.

الضفة الضفة الغربية الاعتقالات مؤسسات الأسرى الفلسطينية الأسرى الفلسطينية

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