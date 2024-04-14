الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة العظمى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة، وتشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 18

العاصمة الإدارية 29 17

6 أكتوبر 28 17

بنهــــا 29 18

دمنهور 28 17

وادي النطرون 28 18

كفرالشيخ 28 17

المنصورة 29 17

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 29 16

طنطا 28 18

دمياط 25 17

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 30 15

السويس 30 16

العريش 26 14

رفح 25 14

رأس سدر 28 20

نخل 27 14

كاترين 23 10

الطور 29 17

طابا 27 17

شرم الشيخ 31 21

الإسكندرية 24 16

العلمين 23 15

مطروح 23 15

السلوم 24 14

سيوة 29 13

رأس غارب 31 20

الغردقة 31 20

سفاجا 31 21

مرسى علم 32 21

شلاتين 31 20

حلايب 29 22

أبورماد 30 21

رأس حدربة 29 21

الفيوم 30 15

بني سويف 30 15

المنيا 31 16

أسيوط 31 16

سوهاج 33 17

قنا 35 19

الأقصر 35 19

أسوان 35 20

الوادي الجديد 33 17

أبوسمبل 35 20