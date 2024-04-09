الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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السياحة: تواجه التطورات العالمية بعدد من المشروعات والمنتجات الجديدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعد قطاع السفر والسياحة من أهم مصادر الدخل القومي المحلي لكونه قوة اقتصادية عالمية لا يمكن الاستهانة بها وذلك ووفقا لتوقعات المجلس العالمي للسفر والسياحة الذي أكد في آخر تقرير لك أن قطاع السياحة سوف يحطم الأرقام القياسية، خلال السنوات المقبلة   في أنحاء العالم ووفقا للتوقعات قد يحقق  القطاع 16 تريليون دولار.

هذا ما جعل الحكومة ممثلة في الحكومة  والوزارات المعنية تعمل على سرعة الانتهاء من الاستراتيجية الخاصة بالتنمية السياحية المستدامة من خلال خلق أنماط سياحية جديدة كذلك تطوير المنتجات السياحية من أجل تحقيق حزب 30 مليون سائح بحلول 2030 ووضعت الدولة خطة تطوير واكتشافات لتأهيل بعض المناطق إلى منتجات سياحية يمكن وضعها على الخريطة الدولية للسياحة   من بين تلك المنتجات السياحية

السياحة العلاجية

تسعى الحكومة إلى وضع مصر علي خريطة السياحة العلاجية العالمية   خاصة إن مصر مؤهلة لاستقبال هذا النوع من السياحة لما تمتلكه من منشآت صحية مؤهلة وأطباءمتميزين، مثل واحة سيوة بالصحراء الغربية، التي تشتهربالدفن في الرمال وبحيرات الملح، وكذلك المياه والحمامات الكبريتية في عيون موسى، كما أن مصر تشتهر بالطب البديل مثل العلاج بالأعشاب والطمي وغيرها، وهو ما يضمن وضع برنامج علاجي واستشفائي وذلك يمكن الترويج له بقوة من خلال تلك المنصة الإلكترونية.

وأوضح الدكتور عمرصدقي أن السياحة العلاجية تعتبر مناهم المشروعات السياحية التي تسعى الدولة إلى اعتمادها كنمط سياحي أساسي وجديد.

وأشار إلى أن عدد المسؤولين والمتخصصين قاموا من قبل بعمل العديد من الدراسات علي ك السياحة العلاجية قد تبين من الدراسات أنها تحقق عائدا يتراوح بين 20 و25 مليار دولار سنويا ولذلك تستهدف مصر تحقيق عوائد قيمتها 14 مليار دولار من قطاع السياحة بنهاية 2023، مقابل 12.2 مليار دولار في 2022، و8.9 مليارات دولار في 2021.

السياحة تشارك في المعرض السياحي Travel and Vacation Show بكندا

الغرف الفندقية

أعلنت وزارة السياحة والاثار إنه من المتوقع أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة بنهاية عام 2024 حيث بلغ إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال هذه الفترة 14209 غرفات، محققة بذلك نسبة نمو غير مسبوقة في حجم الطاقة الفندقية في مصر وصلت إلى 7 %، ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 220044 غرفة حتي ديسمبر 2023.   

وتم تشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها ما يقرب من 15600 فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

 

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الموافقة على زيارة اليخوت السياحية عن طريق النافذة الرقمية لليخوت الأجنبية خلال 30 دقيقة

السياحة النيلية 

من أهم المنتجات أو المشروعات المقرر أن تعمل عليها الوزارة خلال امرخلة المقبلة وذلك ضمن أهداف ومسارات العمل لتطوير هذا المنتج السياحي بالتعاون  مع الجهات المعنية الأخرى، كونها من المنتجات السياحية المهمة والمميزة للمقصد السياحي المصري، لما يقدمه من ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذا طبيعة خاصة وإنفاق عالٍ.

 

مشروع التجلي الاعظم

قال عاطف عبد اللطيف إن مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين يعد أحد أضخم المشروعات التي تعمل عليه الدولة؛ بهدف إحياء السياحة الدينية كنمط أو منتج سياحي مهم  له رواد ينتمون له على مستوى دول العالم.

وأضاف عبد اللطيف أن هذا المشروع يعد ضمن أهم المشروعات التي تقوم بها الدولة في الوقت الحالي للاهتمام بالأماكن المقدسة والتي تمثل العنصر الأساسي للبرنامج السياحية الدينية وذلك لجذب  السياح الذين يقدسون المشاعر المقدسة والدينية حول العالم حيث يهتم بها 25٪ من المسافرين من إجمالي نسب  السياحة العالمية.

سياحة اليخوت

تعمل الدولة والجهات المعنية ممثلة في وزارة النقل ووزارة السياحة علي الانتهاء من استراتيجية الخاصة بدعم وتعظيم سياحة اليخوت  كمنتج سياحي جديد يتم الترويج له ووضعه علي الخريطة السياحية   ضمن استراتيجية الدولة 2030 لزيادة حراك السياحة إلى 30 مليون سائح  واعتمدت الدولة علي تطوير هذا المنتخب من خلال عدد من المحاور الرئيسة تتضمن إنشاء سياسة سعرية موحدة، وتقديم تخفيضات وحوافز جاذبة للسفن واليخوت السياحية بالإضافة رفع كفاءة الموانئ السياحية الموجودة حاليا، وإنشاء مارين أخرى جديدة، إعداد خطة تسويقية للترويج لسياحة اليخوت وتشجيع السياحة البحرية كذلك إنشاء منصة إلكترونية يمثل فيها الجهات المعنية بسياحة اليخوت كافة؛ بالإضافة لإنشاء كود موحد لجميع الجهات المعنية العاملة بالمارين السياحي والموانئ المصرية لتوحيد متطلباتها بالإضافة لتحديث خريطة مواقع المرلين الدولية القائمة والمقترح إنشاؤها على مستوى الجمهورية.

 

العائلة المقدسة

 

يعد مشروع إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة، أحد أهم المشروعات القومية التى تشرف عليها وزارة السياحة والآثار، بالتعاون ‎والتنسيق مع مجموعة من الجهات المعنية بالدولة، وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء والمحافظات، ليكون ‎مشروعا سياحيا روحانيا ودينيا يجذب ملايين السياح، وهدية مصر للعالم في مجال السياحة الدينية، حيث تنفرد مصر بهذا المسار، الذى يضم 25 نقطة ما بين محطة ذهاب وعودة من محافظة سيناء حتى محافظة أسيوط، منها 8 مواقع مسجلة في عداد الآثار الإسلامية ‎والقبطية. ويعد أحدث ما تم فى هذا المشروع افتتاح 4 نقاط وهي مدينة تل الفرما بمنطقة آثار شمال سيناء، وموقع بئر تل بسطا بالشرقية، ‏‎وكنيسة العذراء والشهيد أبانوب بمنطقة آثار سمنود، وأديرة وادى النطرون.

 

القاهرة الثقافية "الخديوية" 

يعتبر مشروع تطوير القاهرة التاريخية ضمن مشروعات الدولة للاهتمام بتاريخ مصر حيث تمتد منطقة القاهرة التاريخية من كوبري قصر النيل وحتى مبنى البريد الواقع بمنطقة العتبة ويتضمن مشروع القاهرة الخديوية أو التاريخية العديد من الأماكن البارزة من أهم وأبرز المعالم الأثرية الجاذبة للسياح من مختلف للجنسيات.

مسجد الحاكم بأمر الله ومسجد الحسين باب زويلة وحارة الروم، جامع عمرو بن العاص، شارع الأزهر شارع سيد الدواخلي، شارع الدرب الأحمر، درب اللبانة ومنطقة الفسطاط منطقة سور مجرى العيون ممشى أهل مصر، الجامع الأزهر بركة عين الصيرة روضة، السيدة المواردي، القلعة، السلطان حسن، ابن طولون، مشروع إعادة هيكلة تجديد واجهات المباني السكنية بالقاهرة التاريخية تضمنت خطة الدولة لتطوير منتج القاهرة الخديوية   التأهيل العمراني للمعالم التراثية والتأهيل المجتمعي للمناطق السكنية المجاورة وكذلك التأهيل السياحي وتشغيل وكالات الحرف اليدوية، تأهيل المعالم التاريخية.

الحرف اليدوية السياحة المجلس العالمي للسفر والسياحة قطاع السياح السياحية السياحة العلاجية مشروع التجلي الأعظم السياحة العالمية

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