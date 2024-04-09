مصر للطيران تسير 374 رحلة جوية لنقل 81797 راكب من الأرضي المقدسة

أنهت مصر للطيران الناقل الوطنى كافة استعداداتها لعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة بعد انتهاء موسم عمرة شهر رمضان المبارك، حيث من المقرر تسيير 374 رحلة جوية لنقل 81797 راكب من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى أرض الوطن وذلك خلال الفترة من 8 إلى 22 إبريل الجارى.

استعدادات خاصة لعودة المعتمرين بعد انتهاء عمرة رمضان

وقتلت مصر للطيران انه قد تم رفع درجة الإستعداد القصوى والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضيوف الرحمن فور وصولهم بعد أداء مناسك العمرة، وتذليل كافة العقبات، فضلًا عن التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بمصر للطيران والسلطات السعودية ومطارات الجمهورية على مدار 24 ساعة لمنع حدوث التكدس خلال فترات الذروة داخل صالات الوصول بالإضافة إلى قيام فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران بمساعدة ضيوف الرحمن على إنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر.الي ارض الوطن

وكانت قد قامت مصرللطيران بتوقيع بروتوكول مع شركة N.S.A.S Travel وذلك لتفعيل Access of Using NDC API-OUT بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تطوير وتحسين طرق التوزيع لحجوزات الرحلات الجوية وذلك في ضوء توجه مصرللطيران نحو التوسع في تغطية الأسواق العالمية بأحدث طرق التوزيع للوصول لأسواق جديدة وزيادة كفاءة الحجز وتوسيع قاعدة العُملاء وذلك دعمًا لحركة السياحة والسفر عبر المطارات المصرية.

حضر مراسم التوقيع من جانب مصرللطيران عمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وأمير طه مدير عام الإدارات العامة للشئون المالية ومحمد الفولي مدير مشروع قنوات التوزيع الجديدة- NDC

ومن جانب شركة N.S.A.S المهندس سيف بهجت رئيس الشركة والمهندس طارق عدوي والسيد خالد جاد.