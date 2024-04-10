الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طقس أول أيام العيد.. دافئ نهارا مع أمطار خفيفة

أول ايام العيد
أول ايام العيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الأربعاء طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحارا على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكرعلى شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقع خبراء الأرصاد، هطول أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فهي معتدلة مع ارتفاع الموج من مترونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

مفاجأة سارة من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال عيد الفطر

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 26 17
العاصمة الادارية 26 17
6 اكتوبر 26 17
بنهــــا 26 17 
دمنهور 24 16
وادى النطرون 26 17
كفر الشيخ 24 16
المنصورة 24 16 
الزقازيق 26 17 
شبين الكوم 26 17
طنطا 25 17
دمياط 22 16 
بورسعيد 23 16
الإسماعيلية 27 15
السويس 26 16
العريش 24 15
رفح 23 15
رأس سدر 27 16
نخل 23 13
كاترين 18 08
الطور 28 18
طابا 24 16
شرم الشيخ 27 19
الاسكندرية 23 16
العلمين 23 16
مطروح 22 16
السلوم 21 14
سيوة 26 13
رأس غارب 28 19
الغردقة 27 19
سفاجا 29 20
مرسى علم 30 21
شلاتين 29 21
حلايب 26 23
أبو رماد 28 22 
رأس حدربة 26 22
الفيوم 26 14
بني سويف 27 14
المنيا 28 13
أسيوط 27 14
سوهاج 28 16
قنا 30 18 
الأقصر 31 18
أسوان 31 18
الوادى الجديد 30 16
أبوسمبل 31 17
 

جنوب سيناء درجات الحرارة الأرصاد البحر الاحمر طقس أول أيام العيد

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