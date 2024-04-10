الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مفاجأة سارة من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية ": "في فصل الربيع نشهد به ارتفاعات وانخفاضات ملحوظة في قيم درجات الحرارة".

وقالت منار غانم: "فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة".

وتابعت منار غانم: "التغيرات المناخية تسببت في أن الظواهر الجوية أصبحت أكثر تطرفا".
واختتمت: "البلاد تتأثر بمنخفض جوي في بطقات الجو العليا أثرت على حالة الطقس وشهدنا أمطار في معظم محافظات الجمهورية، وتأثير المنخفض الجوي يضعف بداية من اليوم ونشهد تحسن تدريجي في الأحوال الجوية خلال فصل العيد وسوف تقل سرعات الرياح”.

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