الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"مصر للطيران" تعلن إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى مطارات الأردن والعراق ولبنان

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران عن أنها قررت إعادة تسيير رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بدول الأردن والعراق ولبنان، نظرًا لإعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران فى هذه البلدان.

وأعلنت مصر للطيران، مساء أمس السبت، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة عاليه، وذلك لحين إشعار آخر، نظرًا لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران فى الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة.

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عاجل.. مصر للطيران: تعليق الرحلات الجوية من وإلى مختلف مطارات الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية لحين إشعار آخر

 

لا صحة لإغلاق المجال الجوى المصرى

على الجانب الآخر، تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية، مشددةً على أن المجال الجوي المصري، وكذلك الحركة الجوية يعملان بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كل الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقًا لجداول التشغيل اليومية، ما عدا المتجهة لبعض الدول نتيجة لتوقف مجالها الجوي أمام حركة الطيران، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين. 

وقالت مصر للطيران إنه فى حالة وجود أى استفسارات يمكن لعملاء مصر للطيران  التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر 
أو الرقم الأرضي 090070000
أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران  أو الوكيل السياحي.

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