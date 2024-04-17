الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"العربية للسياحة" تشارك في اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي

المنظمة العربية للسياحة
المنظمة العربية للسياحة

تشارك المنظمة العربية للسياحة في اجتماعات الدورة 56 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية، والتي ستعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة خلال الفترة من 22 حتى 24 أبريل الجاري، بمشاركة رؤساء ومدراء عامين لأكثر من 35 منظمة عربية متخصصة.

وأوضح رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، بأن الاجتماع سيناقش العديد من الموضوعات والتي تتعلق بالأمن الغذائي العربي والتغيرات المناخية والاقتصاد الرقمي العربي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الموضوعات المرتبطة بـأنشطة المنظمات والاتحادات العربية والدور المطلوب منها في المرحلة القادمة.

وقال آل فهيد، إن اجتماعات لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تأتي في إطار توجيهات الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، لمتابعة جهود مؤسسات العمل العربي المشترك في ظل التطورات والمستجدات التي تمر بها المنطقة العربية والتي فرضت واقعا جديدًا وتحديات كبيرة تستوجب على جميع المنظمات التفاعل معها وتطوير برامجها وأهدافها لمواكبتها من أجل النهوض بالواقع العربي، وهو ما يستدعي أيضا مزيدًا من التضافر والتآزر بين تلك المنظمات وكل من القطاعين العام والخاص.

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 استخدام التقنيات الحديثة لتخطيط المقاصد السياحية العصرية 

أوضح أن المنظمة ستقدم خلال الاجتماع تقرير يشمل أهم البرامج التي تنفذها المنظمة العربية للسياحة على امتداد الوطن العربي وخاصة مبادرتها التى أطلقتها تحت عنوان شمولية المقاصد السياحية المعاصرة والمرفوعة لأعمال القمة العربية القادمة، والتي تهدف إلى استخدام التقنيات الحديثة لتخطيط المقاصد السياحية العصرية والمدن الذكية المبنية على أسس ومعايير الجودة وكيفية الاستفادة من هذه المقاصد لتحقيق التنافسية مع الدول المتقدمة سياحيا، بالإضافة إلى تعظيم النتائج المترتبة على دمج التكنولوجيا والتخطيط الذكي للمدن بشكل عام والمقاصد السياحية بشكل خاص، لتحقيق الاستدامة لتكون مقاصد سياحية معاصرة من خلال التخطيط الجيد والمبادرات التطويرية لتحسين البنية التحتية للمقاصد السياحية، لما يمثله القطاع السياحي من آثار إيجابية لنمو وزيادة الدخل القومي للدول العربية عامة والمجتمعات المحلية خاصة.

ودعت المنظمة العربية للسياحة  الدول العربية لاعتماد مبادئ الحوكمة، والسياحة للجميع، والتحول الرقمي، وحماية البيئة، مواصلا بأنه سيتم عرض عدة مشاريع تسعى المنظمة لتنفيذها فى المرحلة القادمة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجين وهي (مشروع القرية العربية - صندوق التنمية السياحية بالتعاون مع شركة إتقان كابيتال)، وتقديم ملخص لإهم إنجازات وأنشطة المنظمة العربية للسياحة خلال عام 2023م.

 

المنظمة العربية للسياحة العربية للسياحه الأمين العام لجامعة الدول العربية التغيرات المناخية الدول العربية

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