غادة شلبى: المقاصد السياحية المصرية لم تتأثر بالظروف المحيطة فى المنطقة

أكدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أن المقاصد السياحية المصرية لم تتأثر بالظروف المحيطة في المنطقة؛ لزيادة الإقبال عليها باستمرار.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن المطارات السياحية تتميز بسرعة الإنجاز في التعامل مع السياح، مشيرة إلى أن زيادة رفع الوعي بأهمية السياحة ينعكس على الاستثمارات القادمة لمصر وتفيد "جيب" كل مواطن مصري.

ضرورة مواجهة التصرفات السلبية التي تواجه السياح

وشددت على ضرورة مواجهة التصرفات السلبية التي تواجه السياح، مشيرة إلى أن ملف السياحة العلاجية في مصر، تتعاون فيه الوزارة بشكل وثيق مع وزارة الصحة في ملف السياحة الصحية.

وتابعت، أن السياحة العلاجية على أولويات الوزارتين، وهناك تنسيق كبير في هذا الاتجاه، موضحة أنه جار إعداد استراتيجية لدخول السوق السياحة العلاجية وزيادة السياحة الاستشفائية في سيوة وسانت كاترين.