الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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متحدث "الوزراء" يكشف خبرًا سارًا عن تحقيق السياحة أرقامًا قياسية فى 2023

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من ضمن الأخبار الإيجابية عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم هي تحقيق الإقبال السياحي لمصر في عام 2023 أرقامًا قياسية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه خلال الاجتماع كشف أحمد عيسى، وزير السياحة  والآثار، عن أبرز النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية أن عام 2023 شهد تحقيق أرقامًا قياسية حيث سجل 14.906 مليون سائح مقارنة بعام 2010، والتي وصل عدد السياح فيها إلى 14.731 مليون سائح.

وتابع، أنه خلال الربع الرابع من 2023، وصل عدد السياح 3.6 مليون سائح بمعدل زيادة 8%عن العام السابق، وهذا الرقم قل عن المستهدف 600 ألف سائح بسبب الظروف الحالية.

ضبط الأسعار خلال الفترة المقبلة

وعن ضبط الأسعار أكد أن الفترة المقبلة ستشهد ضبط أسعار السلع في الأسواق، وذلك وفق منظومة رقمية تعتمد على تجميع البينات وتسجيل معلومات المنتج والشركات.

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