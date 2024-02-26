"العربية للسياحة": التنوع البيئي يلعب دورا حيويا في القطاع السياحة بالعالم العربي

تحتفل المنظمة العربية للسياحة بيوم السياحة العربي، الذي يتوافق مع مولد الرحالة العربي “ابن بطوطة” بتاريخ 25 فبراير، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار نحو “سياحة بيئية مستدامة ”.

وأشارت المنظمة العربية للسياحة، إلى أن التنوع البيئي يلعب دورًا حيويًا في قطاع السياحة بالعالم العربي، حيث يمكن أن يكون مصدرًا للجذب السياحي وفرصة للاستثمار المستدام، وذلك من خلال تعزيز دور المنشآت السياحية البيئية في تحقيق الاستدامة البيئية، وبناء العديد من المنشآت السياحية التى تخدم البيئه وخاصة أن هناك العديد من السائحين يبحثون عن المنشآت الفندقية الآمنة بيئيا.

ولفت إلى أن هناك بعض الجوانب الهامة التى تظهر العلاقة بين السياحة والتنوع البيئي كجاذبية الوجهات الطبيعية، والتى تشمل المناظر الطبيعية والحياة البرية المتنوعة والتي تجذب بقوة السياح بالاضافة للمناطق الطبيعية المحمية والمحميات البيئية تشكل وجهات سياحية مميزة تعتمد على التنوع البيئية.

كما أن هناك السياحة البيئية، وهو أحد الأنماط السياحية التي تركز على استكشاف الطبيعة والتفاعل مع البيئة، والتي تتضمن أنشطة المشي في الطبيعة، ومراقبة الطيور، وركوب الدراجات في المناطق الطبيعية.

ولفتت إلى ضرورة توجيه الاستثمارات عبر تطوير المشاريع السياحية المرتبطة بالتنوع البيئي كأداة لتحفيز الاستدامة وحماية البيئة وتوجيه تلك الاستثمارات نحو مشاريع تعزز الوعي البيئي، وتقدم فرصًا لاستكشاف التنوع البيئي.

كما لابد من التوعية والتثقيف حول أهمية التنوع البيئي من خلال الأنشطة والبرامج التثقيفية، مما يساهم في تعزيز التفاهم بين السياح وتلك المجتمعات حول أهمية الحفاظ على البيئة.

وقد أعلنت المنظمة العربية للسياحة، أنه من المتوقع ان يصل إجمالي مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم الي 15% لهذا العام، بينما كان إجمالي مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم قبل 2019 لا يزيد عن 10%، وأن ترتفع إيرادات السفر والسياحة بمعدل نمو سنوي بنسبة 3.4% حتى عام 2027 لتصل الايرادات إلى أكثر من تريليون دولار وأن يصل سوق العمل في قطاع السياحة بالعالم إلى 430 مليون وظيفة في عام 2030 بزيادة تصل إلى أكثر من 30% مقارنة بعام 2023.