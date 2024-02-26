العربية للسياحة: 320 مليون سائح نصيب السوق العربي من حجم السياحة فى 2030

توقعت المنظمة العربية للسياحة برئاسة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد أن يزور المنطقة العربية بنهاية عام 2030م أكثر من 320 مليون سائح وأن يصل اجمالي مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي بحدود 15% على مستوى العالم اجمع، جاء ذلك خلال احتفال المنظمة العربية للسياحة ووزارة التراث والسياحة بعمان بتدشين فعاليات مدينة “صور” كعاصمة السياحة العربية 2024، تزامنا مع الاحتفال بيوم السياحة العربي الذي يوافق 25 فبراير من كل عام مولد الرحالة ابن بطوطة.

وأضاف بندر بن فهد أن العالم العربي حقق بنهاية عام 2023م نسبة ارتفاع لأعداد السياحة الوافدة للمنطقة العربية تعدت الـ 20% مقارنة مع عام 2019م، محققًا نسبة ارتفاع وصلت إلى أكثر من 38 % وعوائد اقتصادية تعدت الـ 710 مليار دولار.

أشار الدكتور بندر آل فهيد إلى فوز مدينة صور العمانية بلقب عاصمة السياحة العربية 2024م موضحا بان اختيار “صور ”ومن قبلها مسقط عاصمة السياحة العربية 2012م يؤكد دعم قيادة سلطنة عمان لهذه الصناعة الكبرى. مواصلا بنقل تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وتهنئة السلطنة حكومة وشعبا بفوز صور بلقب عاصمة السياحة العربية 2024م.

وقال آل فهيد في كلمته، بأن صور تمتاز بالسياحة البحرية والبيئية والصناعات التقليدية بالإضافة للموروث الثقافي والتاريخي لما تحظى به من مواقع من أهمها قلهات والرمال البيضاء وفلج الجيلة بقناتها المائية الصافية المكشوفة والمسجلة باليونسكو منذ عام 2006م.



متمنيا النجاح لفعاليات وبرامج صور والتي ستستمر على مدار عام 2024 وأن تحقق الهدف المنشود منها في زيادة ميزان السياحة العربية البينية.

وقد تم اختيار مدينه صور العمانية كعاصمة للسياحة العربية وذلك بعد أن اجتازت العديد من المعايير ومن بينها السياحة المستدامة وقد وقع اختيارها خلال المجلس الوزاري العربي للسياحة الذى انعقد فى مدينة الدوحة بقطر فى ديسمبر الماضي.

