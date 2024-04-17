هبوط اضطراري بمطار القاهرة بدلًا من برج العرب.. مصادر تكشف التفاصيل لـ"الدستور"

كشفت مصادر مطلعة لـ"الدستور"، كواليس تغيير مسار عدد من الرحلات الجوية بمطار برج العرب اليوم الأربعاء.

وأكدت المصادر أن عاصفة رملية تسببت في ضعف الرؤية على مسارات هبوط الطائرات بـمطار برج العرب اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تغيير مسار عدد من الرحلات الجوية.

وتابعت المصادر، أن رحلة طيران العربية، أقلعت من مطار القاهرة في تمام الثامنة والربع مساءً، متجهة إلى برج العرب مجددا بعد تحسن الرؤية الأفقية فوق المطار.

وأشار إلى أن تغيير خط سير الرحلات الجوية جاء بسبب مشاكل في الرؤية أثناء الهبوط هو قرار يتخذه قائد الرحلة للحفاظ على سلامة الركاب والطائرة، وهو الأمر المتعارف عليه دوليا وفقا لتعليمات السلامة.

مقطع فيديو من داخل إحدى الرحلات الجوية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل قليل، مقطع فيديو من داخل إحدى الرحلات الجوية التابعة لشركة العربية للطيران، كانت قادمة من الرياض ومتجه إلى مطار برج العرب في الإسكندرية ولكنها هبطت اضطراريا في مطار القاهرة.

وظهر ركاب الرحلة خلال الفيديو المصور من داخل الطائرة من حالة استياء بسبب الهبوط في مطار القاهرة وتأخر وصولهم لساعتين عن الموعد بدعوى سوء الأحوال الجوية في مطار برج العرب.