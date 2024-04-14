الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تحويل 9 رحلات جوية إلى مطار القاهرة قادمة من 8 مدن

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت الإدارة العامة لعمليات الطوارئ وإدارة الأزمات بشركة ميناء القاهرة الجوي، الرحلات المحولة إلى مطار القاهرة الدولي، من يوم السبت الموافق 13 أبريل 2024. 

وشمل حصر الرحلات المحولة إلى مطار القاهرة 9 رحلات جوية، جاءت على النحو التالى: 

وفى وقت سابق، أعلنت شركة مصر للطيران، عن أنه نظرًا لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران فى كلٍ من الأردن والعراق ولبنان بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى مختلف المطارات بالدول المذكورة عاليه وذلك لحين إشعار آخر.

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