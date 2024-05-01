مصر للطيران تطور أسطولها البرى وتضم 37 معدة جديدة للخدمة الأرضية

في إطار خطة الناقل الوطني مصر للطيران نحو التطور والتحديث في جميع الخدمات المقدمة للعملاء وحرصها علي تنفيذ توجيهات الدولة المصرية نحو تحقيق طفرة تنموية شاملة في مختلف المجالات، صرح المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الشركة تعمل دائمًا علي تطوير الاسطول الجوي والبري بما يهدف إلى رفع كفاءة بيئة العمل وتقديم أفضل الخدمات للركاب، حيث إن هدفنا الرئيسى هو التحسين المستمر في الخدمات المقدمة؛ للحفاظ علي مكانة الشركة الرائدة ومواصلة المسيرة وتقديم خدمات عالية ومتميزة وآمنة؛ لتوفير الوقت والجهد مع الالتزام التام بأعلى معايير الدقة والجودة الشاملة.

وفي هذا السياق أضاف المهندس إبراهيم فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أنه في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الشركة لتطوير وتحديث ورفع كفاءة جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة، انضمت للشركة عدد 37 سيارة مختلفة الأنواع مقسمة علي النحو التالي عدد ٢١ جرارا لحقائب السفر وعدد ٦ معدات إدارة كهربائية للطائرات وعدد ٤ معدة بوشباك لجر الطائرات وعدد ٦ أتوبيسات لنقل الركاب داخل المطار، وجار استكمال المعدات الجديدة تباعًا.

أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة

شركة مصر للطيران تطور أسطولها البري وتضم 37 معدة جديدة للخدمة الأرضية

كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أننا حرصنا في انضمام المعدات الجديدة أن تتماشى مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة، وأن تكون بمواصفات صديقة للبيئة والتى تأتى فى إطار خطة الإحلال والتطوير التى تقوم بها شركة الخدمات الأرضية خلال الثلاث سنوات الماضية، والتى تهدف أيضا إلى تغيير بعض المعدات التى تقادمت، وإحلالها بمعدات جديدة لتواكب مستوى خدمات شركات الطيران العالمية فى مجال المناولة والخدمات الأرضية.