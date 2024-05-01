مصر للطيران تطور من أسطولها البرى وتضم 37 معدة جديدة للخدمة الأرضية

تطوير الأسطول يضم 37 معدة جديدة للخدمة الأرضية.

صرح المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة تعمل دائمًا على تطوير الأسطول الجوي والبري بما يهدف إلى رفع كفاءة بيئة العمل وتقديم أفضل الخدمات للركاب، حيث إن هدفنا الرئيسى هو التحسين المستمر في الخدمات المقدمة للحفاظ على مكانة الشركة الرائدة ومواصلة المسيرة وتقديم خدمات عالية ومتميزة وآمنة لتوفير الوقت والجهد مع الالتزام التام بأعلى معايير الدقة والجودة الشاملة.

جاء ذلك في إطار خطة الناقل الوطني مصر للطيران نحو التطور والتحديث في جميع الخدمات المقدمة للعملاء وحرصها على تنفيذ توجيهات الدولة المصرية نحو تحقيق طفرة تنموية شاملة في مختلف المجالات، وفقًا لاستراتيجية وزارة الطيران المدني الخاصة بالتنمية المستدامة.

انضمت للشركة عدد 37 سيارة مختلفة الأنواع

وفي هذا السياق أضاف المهندس إبراهيم فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أنه في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الشركة لتطوير وتحديث ورفع كفاءة جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة انضمت للشركة عدد 37 سيارة مختلفة الأنواع مقسمة على النحو التالي عدد ٢١ جرارًا لحقائب السفر وعدد ٦ معدة إدارة كهربائية للطائرات وعدد ٤ معدة بوشباك لجر الطائرات وعدد ٦ أتوبيسات لنقل الركاب داخل المطار وجارٍ استكمال المعدات الجديدة تباعًا.

وأكد فوزي أننا حرصنا في انضمام المعدات الجديدة أن تتماشى مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة، وأن تكون بمواصفات صديقة للبيئة والتى تأتى فى إطار خطة الإحلال والتطوير التى تقوم بها شركة الخدمات الأرضية خلال الثلاث سنوات الماضية والتى تهدف إلى تغيير بعض المعدات التى تقادمت، وإحلالها بمعدات جديدة لتواكب مستوى خدمات شركات الطيران العالمية فى مجال المناولة والخدمات الأرضية بالمطارات.