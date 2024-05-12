الفنادق تستعد لاستقبال المصريين والعرب خلال إجازة عيد الأضحى

قال علي غنيم عضو عمومية الاتحاد العام للغرف السياحية، إن الفنادق المصرية في مختلف المحافظات السياحية دائما على استعداد لاستقبال السياح من مختلف الجنسيات خاصة خلال الإجازات الرسمية مثل عيد الأضحى المبارك.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الإقبال على الفنادق المصرية مستمر بشكل تدريجي حتى موعد إجازة عيد الأضحى المبارك وهناك توقعات بانتعاشة سياحية خلال الإجازة خاصة من الدول العربية ودول الخليج رغم التخوفات من عواقب الحرب الدائرة حاليا، موضحا أن الإشغالات ربما تنخفض قليلا بسبب التخوفات من الحرب.



وأضاف غنيم، أن الساحل الشمالي أصبح منذ الصيف الماضي يحتل المركز الأول فى نسب الإشغالات من قبل السياح العرب والمصريين لقضاء إجازة العيد، فيما تحتل مدينة الغردقة المركز الثانى، ثم مدينة شرم الشيخ.

عملية تقييم الفنادق مستمرة

على الجانب الآخر، أكدت غرفة الفنادق أن عملية تقييم الفنادق مستمرة والتي تهدف لوجود خدمات أكثر بها من خلال تجديد بعض الغرف وتجهيز أنشطة وفعاليات هامة خلال مواسم الأعياد، وذلك لاستقبال المصريين والعرب حيث يحظى هذا العيد بإقبال من السياحة الداخلية في مصر والسياحة الخليجية.