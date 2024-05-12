الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الفنادق تستعد لاستقبال المصريين والعرب خلال إجازة عيد الأضحى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال علي غنيم عضو عمومية الاتحاد العام للغرف السياحية، إن الفنادق المصرية في مختلف المحافظات السياحية دائما على استعداد لاستقبال السياح من مختلف الجنسيات خاصة خلال الإجازات الرسمية مثل عيد الأضحى المبارك.  
 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الإقبال على الفنادق المصرية مستمر بشكل تدريجي  حتى موعد إجازة عيد الأضحى المبارك وهناك توقعات بانتعاشة سياحية خلال الإجازة خاصة من الدول العربية ودول الخليج رغم التخوفات من عواقب الحرب الدائرة حاليا، موضحا أن الإشغالات ربما تنخفض قليلا بسبب التخوفات من الحرب.

 


وأضاف غنيم، أن الساحل الشمالي أصبح منذ الصيف الماضي يحتل المركز الأول فى نسب الإشغالات من قبل السياح العرب والمصريين لقضاء إجازة العيد، فيما تحتل مدينة الغردقة المركز الثانى، ثم مدينة شرم الشيخ.

32 مؤسسة سياحية وتوظيف تشارك بملتقى التوظيف الثالث لـ"سياحة وفنادق المنصورة"

 

txt

إخلاء باخرة سياحية بعد تعرضها لعطل فنى فى أسوان

عملية تقييم الفنادق مستمرة 

على الجانب الآخر، أكدت غرفة الفنادق أن عملية تقييم الفنادق مستمرة والتي تهدف لوجود خدمات أكثر بها من خلال  تجديد بعض الغرف وتجهيز أنشطة وفعاليات هامة خلال مواسم الأعياد، وذلك لاستقبال المصريين والعرب حيث يحظى هذا العيد بإقبال من السياحة الداخلية في مصر والسياحة الخليجية.

الفنادق المصرية عيد الأضحى العرب السياح الإجازات الرسمية

مواد متعلقة

ورشة عمل المنتدى اليونانى للسياحة: وجهات سياحية فريدة وشراكة مع مصر

الأكثر قراءة

"سعاد" فى محكمة الأسرة: "جوزى عايزنى أبيع كليتى علشان يتجوز ويشترى توك توك"

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة.. موعد بدء التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

بعد تسبب "كلبهما" فى وفاة مدير بنك.. أميرة شنب تدعم زوجها فى المحكمة (صور)

مصدر رفيع: الرئيس السيسى وجّه بتكثيف الإجراءات للحيلولة دون المزيد من التصعيد بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب