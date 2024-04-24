ورشة عمل المنتدى اليوناني للسياحة: وجهات سياحية فريدة وشراكة مع مصر

أقيم اليوم الثلاثاء "المنتدى اليوناني للسياحة الفاخرة" في أحد فنادق القاهرة الكبرى، ونظمت هذا المنتدى السياحي شركة Tourism media &event تحت رعاية وزارة السياحة اليونانية ووزارة التنمية الزراعية اليونانية والسفارة اليونانية في القاهرة.

كما أقيم هذا المنتدى تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة اليونانية، محافظة مقدونيا الوسطى اليونانية، شركة مصر للطيران كراعي رئيسي للمنتدى، محافظة جزيرة كريت، شركة الإفطار اليوناني، غرفة تجارة هيراكليون (عاصمة جزيرة كريت )، شركة طيران الايجيان اليونانية، وشركة ميد ايست للسياحة والسفر اليونانية.

المنتدى اليوناني للسياحة الفاخرة

شراكة كبيرة مع مصر

وجه سفير اليونان في القاهرة السيد\ نيكولاس باباجيورجيو، كلمة للحاضرين، قال خلاها أن السياحة واحدة من أهم المجالات التي تربط بين مصر واليونان، ولديهما شراكات متعددة وتعاون كبير في هذا المجال.

وأضاف حول أهمية السياحة لليونان، أنها ضمن أسس الاقتصاد اليوناني، ومصدر من مصادر الدخل القومي، مشيرًا إلى إنه في العام الماضي 2023، زار اليونان قرابة 30 مليون سائح، وهو ما يمثل حوالي 3 أضعاف من إجمالي عدد سكان اليونان الذي يبلغ حوالي 11 مليون مواطن، فيما بلغت إيرادات قطاع السياحة العالم الماضي في اليونان، حوالي ٢.٥ مليار يورو .

واستطرد السفير اليوناني في القاهرة قائلًا: “أن مصر دولة كبيرة ومتميزة، وتعتبر وجهة سياحية فريدة، لما تمتاز به من تراث حضاري ضخم وآثار نادرة”. وأشار إلى أن اليونان تبذل جهدًا لتنمية قطاع السياحة، إذ تم بناء قرابة 150 فندق جديد، 60 منهم في أثينا ومنهم في أحياء لم يسمع الكثير عنها من قبل، وأختتم حديثه أن السياحة تمثل أولوية لكلا من مصر واليونان، وهناك فرص تعاون واعدة في المستقبل.

المنتدى اليوناني للسياحة

بعد الإنتهاء من الاجتماعات المعدة مسبقًا بين شركات السياحة والوجهات اليونانية مع منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر من مصر، المتخصصين في السياحة الفاخرة، تم عرض الوجهات السياحية للمدعوين كما منحت الفرصة لمزيد من التواصل بين المشاركين أثناء حفل الكوكتيل، وفي نهاية ورشة العمل قُدمت عدد من الجوائز مثل إقامات مجانية في فنادق وتذكر طيران من قبل شركة مصر للطيران، حيث تم اختيار الفائزين بالقرعة من قبل المنتدى.

تجدر الإشارة إلى أن الهدف من إقامة هذا المنتدى هوالترويج لليونان كوجهة رائدة في مجال السياحة على الخارطة الدولية.

وجهات سياحية فريدة

تتولى هيئة تنشيط السياحة اليونانية مسؤولية وضع خطة التسويق لليونان والترويج السياحي في جميع أنحاء العالم. وتتمثل مهمتها في تنظيم وتطوير وترويج المنتج السياحي لليونان، من خلال تصميم وتنفيذ الخطط والإجراءات الإستراتيجية في اليونان وخارجها، من خلال مكاتبها الموجودة في 17 دولة حول العالم.

وشارك في تنظيم المنتدى، محافظة مقدونيا الوسطى هي ثاني أكبر محافظة يونانية، تقع في وسط شمال اليونان، ضمن المنطقة التاريخية لمقدونيا القديمة، وهي بوابة اليونان إلى أوروبا، وترتبط بشبكات النقل والاتصالات والطاقة، وعاصمتها سالونيك ولها دور ديناميكي كمدينة في منطقة البلقان. وهي مركز سياسي واقتصادي وصناعي قوي في شمال اليونان.

سالونيكي

فيما تعد كريت خامس أكبر جزيرة في اليونان، بفضل موقعها الجغرافي في البحر المتوسط، حيث تقع على مفترق طرق ثلاث قارات: أوروبا وآسيا وأفريقيا، تتمتع جزيرة كريت بمناخ فريد وتنوع بيولوجي غني ونادر.

جزيرة كريت اليونانية

ومن ضمن أهم الوجهات السياحية الأخرى التي تم إلقاء الضوء عليها هي مدينة إيرابيترا في أقصى الجزء الجنوبي من اليونان وهي أقرب مدينة للاتحاد الأوروبي كما تقع على مسافة 190 ميلًا بحريًا فقط من الساحل المصري، وتستغرق الرحلة أقل من ساعتين بالطائرة المائية الصغيرة من الإسكندرية في مصر.

فيما شاركت شركة Tourism media &event في تنظيم المننتدي وهي من أهم واكبر شركات السياحة باليونان على مدار 40 عامًا، حيث تساعد المسافرين في تنظيم رحلاتهم، وحصلت على أم جوائز السفر العالمية.