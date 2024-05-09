تجديد ترخيص مطار الأقصر الدولى لثلاث سنوات

جددت سلطة الطيران المدنى المصرى شهادة ترخيص مطار الأقصر الدولى للعمل كمطار دولى لمدة ٣ أعوام حتى عام ٢٠٢٦، وذلك وفقًا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدنى (الإيكاو) الممثلة فى سلطة الطيران المدنى المصرى طبقًا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية.

تجديد الترخيص التشغيلي للمطار



وتعد تلك هي المرة الثانية التي يتم تجديد ترخيص مطار الأقصر الدولي بتلك المدة، حيث جاءت موافقة سلطة الطيران المدني المصري، على تجديد الترخيص التشغيلي للمطار بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير الدولية للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات.

تجديد الرخصة الدولية لمطار القاهرة ثلاث سنوات



وكانت قد جددت سلطة الطيران المدنى المصرى شهادة ترخيص مطار القاهرة الدولى للعمل كمطار دولى لمدة ٣ أعوام حتي عام ٢٠٢٦، وذلك وفقا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني (الإيكاو) الممثلة في سلطة الطيران المدني المصري طبقا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية

صورة من تجديد الرخصة

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الدولي تحت رئاسة المحاسب مجدي إسحاق لتجديد الاعتماد لمطار القاهرة، الذي يأتي في إطار جهود العاملين المستمرة لتطوير مطار القاهرة الدولى طوال السنوات الماضية، ما يجعله دائما فى مصاف المطارات الدولية المتميزة فى العالم.

جدير بالذكر أن المطارات المصرية تخضع للتفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الشروط والمعايير الدولية.

يشار إلى أن المجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا جدد عضوية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ممثلة في شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات في المجلس الدولي للمطارات لعام 2024.

وتضم عضوية المجلس العالمي للمطارات 712 عضوًا، يعملون في 1925 مطارًا في 171 دولة وتوفر عضوية المجلس الدولي للمطارات العديد من المميزات للأعضاء، مثل التمتع بأسعار مخفضة للعديد من الخدمات والمساعدة في تشكيل سياسات وتشريعات الطيران العالمية وتوفير العديد من البرامج وفرص التدريب، كما يتعرف أعضاء المجلس الدولي للمطارات علي أحدث اتجاهات الصناعة وتوقعاتها من خلال البيانات والإحصاءات والمنشورات المخصصة للأعضاء فقط.

علمًا بأن عضوية ACI مفتوحة للمطارات والشركات ذات الصلة بالطيران حول العالم، حيث يمثل مجلس المطارات الدولي ACI المصالح الجماعية للمطارات في جميع أنحاء العالم لتعزيز التميز في صناعة الطيران، من خلال التعاون مع الحكومات وأعضاء المجلس الدولي للمطارات ACI الإقليميين والخبراء والمنظمات الدولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي ICAO لتطوير السياسات والبرامج وتقديم أفضل الممارسات التي تعمل على تطوير معايير المطارات عالميًا.