سلطة الطيران المدنى تجدد الرخصة الدولية لمطار القاهرة الدولى

جددت سلطة الطيران المدنى المصرى شهادة ترخيص مطار القاهرة الدولى للعمل كمطار دولى لمدة ٣ أعوام حتي عام ٢٠٢٦، وذلك وفقًا لمتطلبات المنظمة العالمية للطيران المدني (الايكاو) الممثلة في سلطة الطيران المدني المصري طبقًا للمواصفات العالمية والمعايير الدولية.

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الدولي تحت رئاسة المحاسب مجدي اسحاق لتجديد الاعتماد لمطار القاهرة، والذي يأتي في إطار جهود العاملين المستمرة لتطوير مطار القاهرة الدولى طوال السنوات الماضية، مما يجعله دائمًا فى مصاف المطارات الدولية المتميزة فى العالم.

جدير بالذكر أن المطارات المصرية تخضع للتفتيش الدورى من قبل سلطة الطيران المدنى المصرى، للتأكد من التزامها بتطبيق كل الشروط والمعايير الدولية.

المجلس الدولي للمطارات يجدد عضوية ميناء القاهرة الجوي والمصرية للمطارات

وكان قد جدد المجلس الدولي للمطارات إقليم إفريقيا عضوية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ممثلة في شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات في المجلس الدولي للمطارات لعام 2024.

وتضم عضوية المجلس العالمي للمطارات 712 عضوًا، يعملون في 1925 مطارًا في 171 دولة وتوفر عضوية المجلس الدولي للمطارات العديد من المميزات للأعضاء مثل التمتع بأسعار مخفضة للعديد من الخدمات والمساعدة في تشكيل سياسات وتشريعات الطيران العالمية وتوفير العديد من البرامج وفرص التدريب كما يتعرف أعضاء المجلس الدولي للمطارات علي أحدث اتجاهات الصناعة وتوقعاتها من خلال البيانات والإحصاءات والمنشورات المخصصة للأعضاء فقط.

علمًا بأن عضوية ACI مفتوحة للمطارات والشركات ذات الصلة بالطيران حول العالم، حيث يمثل مجلس المطارات الدولي ACI المصالح الجماعية للمطارات في جميع أنحاء العالم لتعزيز التميز في صناعة الطيران من خلال التعاون مع الحكومات وأعضاء المجلس الدولي للمطارات ACI الإقليميين والخبراء والمنظمات الدولية مثل منظمة الطيران المدني الدولي ICAO لتطوير السياسات والبرامج وتقديم أفضل الممارسات التي تعمل على تطوير معايير المطارات عالميًا.