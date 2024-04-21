الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بعد المرور على 9 دول.. المغامر "كيث بويد" يصل القاهرة سيرًا على الأقدام (صور)

المغامر الإفريقى
المغامر الإفريقى

استقبل اليوم برج القاهرة المغامر والسائح الإفريقي الشهير "كيب بويد" إلى برج القاهرة قادمًا من مسقط رأسه بكيب تاون بجنوب إفريقيا، سيرًا على قدميه قاطعًا أكثر من 11753 كيلومترا، استغرقت أكثر من 7 أشهر ونصف الشهر.

ونشر كيب بويد فور وصولة لبرج القاهرة اليوم قوس قزح يزين برج القاهرة بعد 10300 كم.

وقدم الشكر لجميع من قاموا بدعمه خلال رحتله حتى وصوله للمحطة النهائية.


ويعد برج القاهرة محطة وصوله الأخيرة التي وصل لها عن طريق سيره بالطرق الزراعية الممهدة، ومصر هي الدولة رقم 9 التي مر عليها خلال رحلته من أجل تسجيل الرقم القياسي، بهدف زيارة واكتشاف معالم الدول الإفريقية والتاريخية، ونشر ثقافة المشي والسلام والديمقراطية وتحقيق الرقم القياسي العالمي.

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بداية الرحلة 

بدأت الرحلة من مقر إقامته بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا ومرعلى 9 دول إفريقية، بدأت الجولة من الجابون وزيمبابوي وزامبيا وتنزانيا ثم كينيا وإثيوبيا والسودان، واختتمت اليوم لبرج القاهرة، محطة وصوله الأخيرة.

 

 

 

وكان قد أوضح  "كيب بويد"  في تصريحات سابقة أنه بدأ في التفكير والإعداد والتجهيز لهذه الرحلة منذ فترة طويلة، بهدف زيارة واكتشاف معالم الدول الإفريقية والتاريخية، ونشر ثقافة المشي والسلام والديمقراطية وتحقيق الرقم القياسي العالمي.
وأضاف أن الرحلة التي قطعها من كيب تاون بجنوب إفريقيا وصولًا لمحافظة الأقصر قطع خلالها مسافة 8983 كيلومترا، استغرقت 7 أشهر و6 أيام بمعدل 50 كيلومترا يوميًا، 
واشار إلى أنه منذ وصوله لمحافظة أسوان رافقه خلال الرحلة المصريان محمد علي، المرشد السياحي المرافق له حتى وصوله محطته الأخيرة، وأيضًا المخرج أحمد هشام، المصور والمخرج الوثائقي، لتوثيق وتصوير رحلته وصولًا لبرج القاهرة محطة وصوله الأخيرة بإجمالي 11753 كم.
من هو كيب بويد؟
"كيب بويد" يبلغ  من العمر 57 عامًا، يهوى السفر والتجربة.
يرغب في تسجيل رقم قياسي عالمي جديد من خلال اكتشاف كل المعالم والأماكن السياحية والتاريخية، إلى جانب نشر ثقافة السفر سيرًا على الأقدام.

برج القاهرة المغامر والسائح الإفريقي الرقم القياسي بداية الرحلة كيب بويد

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