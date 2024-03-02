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انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للدراسات العليا بـ"سياحة القناة" 4 مارس

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

أعلنت كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس، انطلاق فعاليات مؤتمرها العلمي الخامس للدراسات العليا والبحث العلمي، يوم الإثنين 4 مارس 2024، تحت عنوان “دور الرقمنة في تعزيز الاستدامة السياحية”.


جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة نفين جلال عميد كلية السياحة ورئيس المؤتمر، وإشراف تنفيذي الدكتورة فاتن العليمي وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر.

 

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الرقمنة في عصرنا الحالي من أهم الأدوات لتعزيز التنمية المستدامة، لما لها من دور بارز في تحقيق الحوكمة والتنمية الاقتصادية الشاملة.


وأضاف أنها أحد محاور أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، كما تساهم في تنمية القطاع السياحي وتسهيل الإجراءات الخاصة بالسائحين، لتحقيق جودة التجربة السياحية.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن المؤتمر يهدف إلى إتاحة الفرصة لطلاب الدراسات العليا للمشاركة في مثل هذه المؤتمرات، التي تتحدث عن الرقمنة والسياحة والتنمية المستدامة.


كما يهدف المؤتمر إلى تطوير البحث العلمي في تعزيز دور الرقمنة لتحقيق الاستدامة، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين للمشاركة بأوراق بحثية في سباق الرقمنة.

محاور المؤتمر 

وعن محاور المؤتمر أشارت الدكتورة نفين جلال عميد الكلية ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يتناول العديد من المحاور أهمها: 
-الرقمنة في قطاع السياحة والسفر
- نظم الإدارة الفندقية في ضوء الرقمنة الحديثة 
- استدامة وحماية التراث الأثري رقميا 
-التخطيط السياحي في ضوء رؤية مصر 2030 
بينما أوضحت الدكتورة فاتن العليمي وكيل الكلية ونائب رئيس المؤتمر أنه يعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل، بالتنسيق مع مركز النشر الدولي تحت عنوان " إرشادات في الكتابة الأكاديمية والنشر الدولي"، يحاضر فيها الدكتور سامح سعد استاذ مساعد بكلية الآداب 
و الدكتورة دنيا جريش الأستاذ المساعد بكلية التربية.

المؤتمر العلمي الخامس للدراسات العليا بسياحة القناة سياحة القناة ناصر مندور التنمية الاقتصادية الشاملة إرشادات في الكتابة الأكاديمية و النشر الدولي

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