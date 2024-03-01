إزالة 7174 طن مخلفات خلال أسبوع بالإسماعيلية

تمكنت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، من رفع مخلفات تُقدَّر حمولاتها بحوالي ٧١٧٤ طنًا خلال الفترة من ٢٣ حتى ٢٩ فبراير ٢٠٢٤، وذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

تفاصيل الحملة

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، رفعت الوحدة المحلية لقرية الفردان، مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٠٠ طن، وأيضًا في قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٠٠ طن.

كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت ٢٨٠ طنًا.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت ٢٥٠ طنًا، كذلك في قرية الضبعية تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٢٠ طنًا.

وفي قرية عين غصين تم رفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي تصل لحوالي ١١٠ أطنان، ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية ٩٦٠ طنًا من القمامة والمواد الصلبة.

وفي حيِّ أول الإسماعيلية رفعت الوحدة المحلية حوالي ٨٢٥ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وفي حيِّ ثان الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من ١٢٠٤ أطنان من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

كما رفعت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ٦٨١ طنًا على مدار الأسبوع الماضي.

وفي نفس السياق، رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد ٦٥٠ إجمالي طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٦١١ طنًا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٩٠٥ أطنان من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى ٧٣٥ طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى ٦٠٣ أطنان من المدينة والقرى وتوابعها.

ووجَّه بشارة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها؛ منعًا لانتشار الأمراض.