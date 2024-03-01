ضبط 3 طن سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء فى الإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

و‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية والإدارات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الجمعة، بالتعاون مع مباحث التموين ومراكز الشرطة، بتنفيذ عدة حملات تموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمطاعم والمجازر والمنافذ ونقاط البيع؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

تفاصيل الحملة

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط سيارة نقل محملة بـ 3 أطنان من السلع التموينية المدعمة، قبل تهريبها إلى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير 20 مخالفة أخرى للمخابز البلدية المدعمة، وذلك في حملة فجرية قامت بها إدارة الرقابة التموينية بالاشتراك مع إدارة تموين أبوصوير ومباحث التموين؛ بهدف ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار، والتأكد من إنتاج المخابز البلدية لخبز مطابق للمواصفات وبالأوزان القانونية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 6 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضر واحد لعدم وجود سجل بالمخبز.