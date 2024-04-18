الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"سابت البيت عشان مطلعتش برج القاهرة".. أغرب قضية "نشوز" في مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقدم مهندس ثلاثيني يُدعى "حسن"، على رفع دعوى رقم ٦٨٥٥ لسنة ٢٠٢٤ أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ضد زوجته، طالب فيها بإثبات نشوزها تحمل؛ لرفضها العودة لمنزل الزوجية إلّا بشروط خاصة جدًا.

وقال الزوج في الدعوى: مر على زواجنا نحو السبع سنوات، وخلال هذه السنوات، ونحن في مشاكل وخلافات مستمرة بسبب رغبة زوجتي المستمرة في التنزه والخروج دون مراعاه لطبيعة عملي التي تتطلب التنقل والسفر المستمر.


وتابع: منذ بداية زواجنا وأجبرتني علي السفر للساحل او الغردقة كل صيف، وفي إجازة منتصف العام أو الأعياد نسافر للإسكندرية لقضاء الإجازة بشقة أحد أقاربنا.


وواصل: برغم عدم تقصيري معاها إلا إنها تتفنن لنشوب مشاجرة معي، وتركت منزل الزوجية لمرات عديدة لاسباب تافة منهم توجهنا في إحدي المرات  لزيارة حديقة الحيوان بالجيزة، ومن المؤسف أن الحديقة كانت تغلق يوم الثلاثاء، فتشاجرت معي معتقدة بأني علي علم بغلق الحديقة، وأني إخترت هذا اليوم بالأخص لأفسد لها خروجاتها، وبرغم ذلك حاولت بكل الطرق الممكنة امتص غضبها واتغاضي عن لسانها الطويل وتوجهت لمنزل والدها لمصالحتها.


واستطرد: منذ فترة وهي تطلب مني بتن تتناول العشاء في المطعم الدوار ببرج القاهرة ووعدتها بذلك، لأن كنت في حالة من الضغط العملي الكبير ولن اجد فرصة نهائيا للراحة، واتفقنا علي يوم محدد للخروج لزيارة البرج وتناول العشاء به 

واختتم: لكن حدثت مشكلة كبيرة في عملي مما اضطرني للبيات فيه لمدة ٣ أيام، وبعد عودتي لن أجدها في منزل الزوجية، واتصلت عليها لكنها رفضت العودة وبعد محاولات كثيرة فاشلة، طلبت بأن أترك عملي وأعمل مع والدها في تجارة وبيع الأخشاب، لنتمكن من الخروج والتنزه بأي وقت دون أن يتحكم بنا أحد، رفضت وتمسكت بعملي وفشلت في التعامل معها وديا ومنذ أربع  شهور وهي بهذا الوضع، لذلك لجأت للمحكمة. 

برج القاهرة الغردقة دعوى قضائية القاهرة الجديدة منزل الزوجية دعوى نشوز

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