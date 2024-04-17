خرج ولم يعد.. نهاية مأساوية لطالب في الفيوم

انتظرت الأم وهي في حالة من الإرتباك والقلق عودة نجلها من عمله كسائق توك توك، لكن غيابه طال للغاية، وفي هذه اللحظات شعرت بأن نجلها لن يعود لها مرة أخرى.

وسريعًا لجأت الأم للأجهزة الأمنية لإسعافها وإيجاد نجلها بأقصى سرعة، فبحثت الأجهزة الأمنية بالفيوم بكل ما فيها من حزم حتى وجدت نجلها لكنها وجدته جثة هامدة.



سادت حالة من الحزن الشديد على محيط المنطقة التي يقطنها المجني عليه لما يتمتع به من سيرة طيبة، فقرر منذ الصغر التوفيق بين دراسته والعمل على التوك توك، لمساعدة أسرته في مطحنة الحياة، لكن الغدر لاحقه وأنهى بحياته بكل سهوله.

ضبط المتهمين



كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات الواقعة، وقالت إنه في إطار جهود أجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم بالعثور على جثة طالب، مقيم بدائرة المركز بأحد الطرق.

وبسؤال والدته ربة منزل قررت بخروج نجلها للعمل بمركبة توك توك الخاص بزوج شقيقته وعدم عودته.

وبالفحص أسفرت جهود فريق البحث المشكل من برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الفيوم عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

اعترافات المتهمين

واعترف المتهمان بإستيقاف المجني عليه بدعوى توصيلهما إلى أحد الأماكن بدائرة المركز وأثناء سيرهم بالطريق، تعدى أحدهما على المجني عليه بسلاح أبيض مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، ولاذا بالهرب مستقلان التوك توك، وأرشدا عن هاتف المجني عليه والآداة المستخدمة، وأضافا ببيع المركبة لـ4 من عملائهم سيئى النية تم ضبطهم جميعًا، والإرشاد عن المركبة المسروقة.