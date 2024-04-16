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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة 3 متهمين بالشروع في قتل شاب أثناء مشاجرة بمدينة نصر

جريدة الدستور

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 3 متهمين بالشروع في قتل شاب بسبب مشاجرة بينهم، إلى محكمة الجنايات.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من أحد المستشفيات باستقباله عاطل، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وإضطراب بدرجة الوعى، إثر إدعاء مشاجرة.

بالفحص توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية ملك أحدهم وبحوزة مالك الدراجة سلاح أبيض "مطواة".

بمواجهتهم اعترفوا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين المصاب لقيامه باستجداء المارة والمبيت بإحدى الحدائق بدائرة القسم تطورت لتعدى أحدهم على المصاب بالضرب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته ولاذوا بالفرار مستقلين الدراجة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مشاجرة مدينة نصر الجزئية الشروع في قتل محكمة الجنايات إحالة إضطراب بدرجة الوعى

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