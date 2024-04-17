الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

خطة شيطانية بطلتها الغيرة والضحية طفلة.. المؤبد لسيدة قتلت بنت زوجها

حبس
حبس

السجن المؤبد كان جزاء سيدة قادها شيطانها للتخلص من نجلت زوجها بعدما قتلتها غيرتها منها لحب والدها  الشديد لها وإهماله لطفلتها.

خططت لجريمتها وكأنها شيطان تمثل في هيئة إنسان ولن ترجعها صغر سن الطفلة ولا إستعطافها لها لتركها تنجو بحياتها، لكن الغيرة العمياء دفعتها لقتل الطفلة بكل وحشية خنقا ودفن جثتها أسفل سرير غرفة نومها.

بحث الأب عن طفلته بكل مكان ولن يتخيل لحظة واحدة بأنه مدفونة اسفل سرير غرفة نومه، وبعدما فشل في البحث عنها ظن بأنها مخطوفة أو مفقودة لجأ لشرطة سوهاج والتي نجحت سريعا في كشف غموض قتل  الطفلة وتسليم المتهمة للعدالة.   

الحكم على المتهمة

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، في جلستها اليوم الأربعاء، ربة منزل بالسجن المؤبد، عقب إدانتها بقتل ابنة ضرتها وإخفاء جثتها تحت سرير غرفة نومها، وذلك بسبب غيرتها من الطفلة لحب والدها لها وإهماله لنجلتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين ياسر محمد، وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تفاصيل الواقعة

بداية القضية عندما تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود بلاغ بتغيب الطفلة "سجدة. أ" وتقيم بقرية  بنجا بدائرة المركز والعثور عليها جثة هامدة.

انتقل مدير المباحث الجنائية، ورئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص للعميد رأفت رشوان رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، العثور على المذكورة جثة هامدة وبها آثار خنق في الرقبة، وأثر إصابة بالفم والوجه.

وكشفت تحريات المباحث بالتنسيق مع الأمن العام، أن وراء الجريمة زوجة أبيها وأنها ارتكبت الجريمة بسبب غيرتها من الطفلة لحب والدها لها وإهماله لنجلتها.

تم ضبط المتهمة، واعترفت بارتكابها الجريمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات سوهاج السجن المؤبد مديرية أمن سوهاج المباحث الجنائية غيرة

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