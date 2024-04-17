جحيم في ورشة زيوت.. إعدام شاب قتل صديقه حرقًا

حرقني وأنا نايم والنار وصلت لجسمي فقمت مفزوع.. بهذه الكلمات اتهم شاب لا يتجاوز عمره العشرين عامًا صديقه بقتله وإشعال النيران فيه أثناء نومه، خلال استجوابه من قبل النيابة العامة قبل وفاته متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، حتى قررت المحكمة القصاص له والحكم بإعدام المتهم.

ورشة زيوت

تعود تفاصيل القضية رقم 4400 لسنة 2023 إداري الزيتون، أن المجني عليه يعمل ميكانيكي في ورشة زيوت وتسبب في إحضار صديقه من البلد للعمل معه في القاهرة في تلك الورشة ولم يكن يعلم أن هذا القرار سيكون عقب سنة من تلك المساعدة سببًا في إنهاء حياته بطريقة بشعة.

المتهم «م. خ» قرر أن يعاقب صديق طفولته والذي يعمل معه ويتبادلان تفاصيل حياتهما اليومية على خلافه مؤخرًا معه بإشعال النيران حيًا فيه أثناء نومه حيث قام بإشعال النيران في فرشة على الأرض ينام عليها الاثنين في الورشة في الليل عقب انتهاء مواعيد العمل باستخدام «ولاعة».

نيران تلتهم الجسد

وبمجرد أن أشعل النيران انتشرت كاللهيب في القماش ووصلت لجسد المجني عليه الذي صرخ من شدة النيران التي تلفح جسده حتى سمع استغاثاته الجيران ونقلوه لمستشفى الدمرداش لتلقي الإسعافات اللازمة ولكن عقب فترة من العلاج لفظ المجني عليه انفاسه الأخيرة نتيجة مضاعفات للحروق.



الطب الشرعي

وجاء في تقرير الطب الشرعي، أن الحروق حدثت نتيجة ملامسة الجلد الملتهب للنار وتبين وجود التهاب صديدي بعموم الحروق بالجسم والرئتين وتعزي الوفاة إلى الإصابات الحرقية النارية بعموم الجسم وما تضاعف عليها من التهابات صديدية وحدوث التهاب رئوي ركودي وامتصاص توكسيمي أدت للوفاة.

كما أدان تقرير المعمل الجنائي نشوب الحريق بأنه بسبب سكب مادة الجازولين واشعال النيران بقداخة في البطاطين وليس بسبب ماس كهربائي كما أدعى المتهم في تحقيقات النيابة.