الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الغيرة" تقود ربة منزل إلى حبل المشنقة

ربة منزل
ربة منزل

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، في جلستها اليوم الأربعاء، ربة منزل بالسجن المؤبد، عقب إدانتها بقتل ابنة ضرتها وإخفاء جثتها تحت سرير غرفة نومها، وذلك بسبب غيرتها من الطفلة لحب والدها لها وإهماله لنجلتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ، وعضوية المستشارين ياسر محمد، وأحمد أبوالقاسم، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

بداية القضية عندما تلقت مديرية أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود بلاغ بتغيب الطفلة "سجدة. أ"  وتقيم بقرية  بنجا  بدائرة المركز والعثور عليها جثة هامدة.

انتقل مدير المباحث الجنائية، ورئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص للعميد رأفت رشوان رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، العثور على المذكورة جثة هامدة وبها آثار خنق في الرقبة، وأثر إصابة بالفم والوجه.

وكشفت تحريات المباحث بالتنسيق مع الأمن العام، أن وراء الجريمة زوجة أبيها وأنها ارتكبت الجريمة بسبب غيرتها من الطفلة لحب والدها لها وإهماله لنجلتها.

تم ضبط المتهمة، واعترفت بارتكابها الجريمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

محكمة جنايات سوهاج السجن المؤبد المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ مدير المباحث الجنائية جثة هامدة المدعوة ربة منزل

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