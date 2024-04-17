الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تدخل لفض مشاجرة.. نهاية مأساوية لـ"عريس المرج"

مشاجرة
مشاجرة

ما ينوب المخلص إلا تقطيع هدومه.. مثل شعبي قديم حدث بالفعل مع عريس تدخل بكل شهامة لفض  مشاجرة بين جيرانه في منطقة المرج، فسقط جثة هامدة.

التحقيقات 

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه كان يقوم بفرش شقة الزوجية الخاصة به قبل زفافه بأيام، لكنه تفاجئ بنشوب مشاجرة بين طرفين من أهالي الشارع، فحاول أن يفض المشاجرة، لكن القدر كان أسرع منه، وأطلق المتهم النيران عليه فأسقطه قتيلاً في الحال.

قرار النيابة

أصدر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح المرج، اليوم قرارًا باستمرار حبس كهربائي 15 يومًا على ذمة اتهامه بقتل عامل رميًا بالرصاص أثناء مشاجرة.

بلاغ للشرطة

كان قد تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص وبها إصابات بطلق خرطوش إثر إدعاء مشاجرة.

على الفور تم إخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، الذي كلف اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة للمباحث، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

توصلت التحريات إلى تحديد المتهم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة واعترف بتفاصيلها.

قسم شرطة المرج وزير الداخلية مشاجرة شقة الزوجية ب خلافات الجيرة

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