سيدة تخلع زوجها بسبب شقة فى كمبوند

اشتري شقة في كمبوند ومش عارف يشطبها.. بهذه الكلمات بدأت السيدة "هدى. م" دعواها التي تقدمت بها لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ضد زوجها تطالب فيها بخلعه.

وقالت الزوجة في دعواها: كنا نعيش في منطقة جيدة وبجانبنا كل مستلزمات الحياة من مدارس ومستشفيات وغيره، فجأة قرر زوجي بيع شقة الزوجية ليتمكن من شراء شقة في كمبوند راق وبرغم اعتراضي إلا أنه أصر على ذلك وانتقلت أنا وأولادي للإقامة بشقة والدي حتى يتمكن من تجهيز الشقة.

وتابعت الزوجة: اكتشفت بعد ذلك أنه أخذ قرضًا من البنك لاستكمال سعر الشقة، ومنذ ٣ سنوات ونحن في حياة مفككة للغاية، فهو لن يستطيع تجهيز الشقة للمعيشة.

وأضافت، وإذا استطاع تجهيزها فهي بعيدة كل البعد عن كل وسائل المعيشة، فلا أستطيع التحرك بهذه المنطقة إلا بسيارة خاصة، وهو لن يستطيع شراء سيارة بكم الديون التي تلاحقه.

واختتمت: طلبت منه بيع هذه الشقة والتي تقدر حاليًا بـ2.5 مليون جنيه، وشراء شقتين بمنطقة شعبية نعيش بشقة ونستأجر الأخرى ونستفيد من إيجارها، لكنه رفض واتهمني بالعشوائية بجانب عدم استطاعته الإنفاق على أبنائه مطلقًا مما اضطرني للبحث عن مصدر رزق وعمل لألبي متطلبات أطفالي، وبعدما فاض بي الكيل منه قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة لخلعه.