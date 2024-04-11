الخميس 11 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"نرمين" فى دعوى خلع: يرفض سداد القرض لشراء شقة لابنى من زوجى الأولانى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقدمت سيدة تُدعى "نرمين" على رفع دعوى خلع ضد زوجها؛ لأنه خدعها ولم يلتزم بتعهده معها قبل الارتباط.

وقالت السيدة في الدعوى التي أقامتها أمام محكمة الأسرى بزنانيري: توفي زوجي في حادث سيارة، وعملت واجتهدت حتى تمكنت من الإنفاق على أبنائي الصغار وتسديد الديون التي حاصرتني بعد وفاته، بعد أن عشت أيامًا صعبة ومؤلمة للغاية ولم يقف بجانبي أي شخص مطلقًا.
 

وتابعت "نرمين": بعد مرور 13 عامًا على وفاة زوجي، تمكنت خلالها من تجهيز بناتي وتزويجهن، وحصلت على قرض لشراء شقة لابني الوحيد، وفي هذه الفترة تعرفت على شخص، الجميع شكر لي وأنه محترم ويتصف بالأخلاق العالية، وتبادلنا الإعجاب والمحادثات ونشأت بيننا قصة حب، وطلب مني الزواج لأكون في خدمته هو وأبناؤه بعد وفاه زوجته، واتفقنا على أن أترك عملي مقابل تسديده للقرض الذي أخذت لشراء شقة لابني.


وواصلت: كل هذه الوعود ضاعت هباء، وبرغم اعتنائي الشديد بأبنائه واعتبارهم مثل أولادي بالضبط، لكنه قابل كل هذه المحبة كرهًا ومعاملة سيئة لأبنائي؛ فمنع زيارة ابني لي بحجة أن لديه بناتًا ويخشى عليهن منه، وبرغم ذلك لم أعترض. وبعد 3 أشهر فقط من زواجنا امتنع عن دفع القرض المتفق عليه واضطر ابني للعمل ليل ونهار للسداد.

واستطردت: وفي يوم حضر من عمله وجد أولادي في زيارة لي غضب واتهمني بإعطائهم خيره وتعبه، وطردهم، وطلب منهم عدم الحضور لمنزله مرة أخرى، متابعة: لم أتحمل ما فعله مع أبنائي وتركت منزل الزوجية أنا أيضًا، وبعد محاولات منه للصلح اشترط عليّ عدم حضور أبنائي لمنزله نهائيًا، وأن أذهب لزيارتهم دون أن أشتري لهم أي شيء من أمواله؛ لأنه يرى أن أولاده أولى بخيره، لذلك قررت رفع دعوى خلع ضده.

محكمة الاسرة خلع معاملة سيئة زوجة مشاكل زوجية

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