أحداث الحلقة 28 من حق عرب.. سميحة تهدد زوجها بفضحه لعدم قدرته على الإنجاب

شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، مشادة بين سميحة الابنه الكبري للمعلم عبدالربه وزوجها جمال ابن عمها عطوة .

مسلسل حق عرب

وذلك بعدما طلب جمال منها مبلغ 5 مليون جنيه مقابل التستر علي علاقتها الغير شرعية برباح أبو الدهب.

مسلسل حق عرب

وقال لها جمال :" عملتي ايه في الفلوس ال طلبتها منك، الدهب ال خدته منك مكملش 800 ألف وعاوز افتح مخزن الخشب"

مسلسل حق عرب

فردت عليه سميحة أعلى ما في خيلك أركبه هتفضحنى، هقول دا بيتبلي عليا عشان طلع مبيخلفش".

تفاصيل الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل حق عرب

وكانت قد شهدت الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثيرًا من الأحداث التي تربط بين النهاية وكثير من المشاهد لأغلب الشخصيات بالمسلسل.

حيث شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، القبض على عرب السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن بواسطة شقيقه، وبالفعل تم التحقيق معه وتم الإفراج عنه عندما أكد لرئيس المباحث عدم وجود أي خصومة تقوده لخطف سعيد الجن.

ويدور حديث بين عرب السويركي وشقيق سعيد الجن للتأكيد له عدم وجود أي خلاف بين عرب وسعيد الجن يجعله يقوم باختطافه، ويعده بأن يبحث معه حتى يظهر سعيد الجن.

وشهدت الحلقة 27 بداية مساومة جمال عطوة زوج سميحة ابنة عبد ربه، مقابل صمته عن خيانتها له مع رباح أبو الدهب، وعدم فضحها في المغربلين.

واستولى جمال على دهب سميحة بالكامل، وطلب منها ٥ ملايين جنيه، مقابل صمته.



أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.