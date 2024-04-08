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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

الحلقة 28 من مسلسل "حق عرب".. العوضى يعلم سر اختفاء سعيد الجن من مطرب المهرجانات

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، توجه عرب السويركي والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي، لمطرب المهرجانات "شعوذة" وعلم منه بطريق غير مباشر سر اختفاء سعيد الجن.

وقال شعوذة لعرب: إن سعيد الجن حضر له وطلب منه أن يغني أغنية توحي بوجود علاقة غير شرعية بين عرب السويركي وصباح الجياش زوجة المعلم عبد ربه، لكن لم يعجبه حديثه وتوجه للمعلم عبد ربه وأخبره بنية سعيد الجن بفضح أمر زوجته.

تفاصيل الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل حق عرب 

وكانت قد شهدت الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثيرًا من الأحداث التي تربط بين النهاية وكثير من المشاهد لأغلب الشخصيات بالمسلسل.

مسلسل حق عرب الحلقة 27، القبض على العوضي بتهمة خطف سعيد الجن - الجمهور الإخباري
مسلسل حق عرب

وشهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، القبض على عرب السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن بواسطة شقيقه، وبالفعل تم التحقيق معه وتم الإفراج عنه عندما أكد لرئيس المباحث عدم وجود أي خصومة تقوده لخطف سعيد الجن.

ويدور حديث بين عرب السويركي وشقيق سعيد الجن للتأكيد له عدم وجود أي خلاف بين عرب وسعيد الجن يجعله يقوم باختطافه، ويعده بأن يبحث معه حتى يظهر سعيد الجن.

دراما رمضان.. عرب يبدأ مخطط الوصول لـ مازن في «حق عرب» | مبتدا
مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 27 بداية مساومة جمال عطوة زوج سميحة ابنة عبد ربه، مقابل صمته عن خيانتها له مع رباح أبو الدهب، وعدم فضحها في المغربلين.

واستولى جمال على دهب سميحة بالكامل، وطلب منها ٥ ملايين جنيه، مقابل صمته.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجهة "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف

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