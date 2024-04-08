الحلقة 28 من مسلسل حق عرب.. سميحة تتخلص من زوجها خنقا بمساعدة عشيقها

شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل حق عرب اتفاق سميحة بنت المعلم عبدربه ورباح أبوالدهب على قتل زوجها جمال بعد تهديده لهم بفتش علاقتهم بكل المنطقة.

مسلسل حق عرب

وقامت سميحة برش مخدر على وجه زوجها جمال وعلى الفور قامت بفتح باب الشقة لرباح والذي قام سريعا بقتل جمال خنقا.

مسلسل حق عرب

تفاصيل الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل حق عرب

وكانت قد شهدت الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثيرًا من الأحداث التي تربط بين النهاية وكثير من المشاهد لأغلب الشخصيات بالمسلسل.

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب

وشهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، القبض على عرب السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن بواسطة شقيقه، وبالفعل تم التحقيق معه وتم الإفراج عنه عندما أكد لرئيس المباحث عدم وجود أي خصومة تقوده لخطف سعيد الجن.

ويدور حديث بين عرب السويركي وشقيق سعيد الجن للتأكيد له عدم وجود أي خلاف بين عرب وسعيد الجن يجعله يقوم باختطافه، ويعده بأن يبحث معه حتى يظهر سعيد الجن.

مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 27 بداية مساومة جمال عطوة زوج سميحة ابنة عبد ربه، مقابل صمته عن خيانتها له مع رباح أبو الدهب، وعدم فضحها في المغربلين.

واستولى جمال على دهب سميحة بالكامل، وطلب منها ٥ ملايين جنيه، مقابل صمته.



أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف