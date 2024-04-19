الاتحاد الجوى للنقل الدولى يعلن تفاصيل المؤتمر السادس والثلاثين للمناولة الأرضية

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أن المؤتمر السادس والثلاثين للمناولة الأرضية (IGHC)، سيركز على دمج ممارسات أكثر استدامة في جميع جوانب عمليات المناولة الأرضية.

ومن المقرر أن يستضيف طيران آيسلندا “IGHC” في ريكيافيك، أيسلندا، في الفترة من 7 إلى 9 مايو 2024، مع تركيز المناقشات على تحقيق هدف تحقيق صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعة الطيران بحلول عام 2050، والاحتفاظ بالمواهب وتطويرها، والاستثمارات الإستراتيجية لتحقيق نجاح مالي طويل الأجل.

وأضاف الاتحاد في بيان: "أن نمو الطيران له فوائده الاقتصادية والاجتماعية، تعد العمليات الأرضية الفعالة والأكثر استدامة أمرًا بالغ الأهمية، ومن خلال إعطاء الأولوية للأشخاص، والعمليات الأكثر استدامة، والمرونة المالية، فإننا نبني قطاعًا أكثر قوة للمناولة الأرضية. وستكون IGHC هذا العام بمثابة نقطة طريق مهمة لتحقيق وقالت مونيكا ميجستريكوفا، مديرة العمليات الأرضية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: "نحرص على مواءمة هذا الجزء المهم من سلسلة القيمة مع الجهود الواسعة التي يبذلها قطاع الطيران ليصبح أكثر استدامة اجتماعيًا وبيئيًا وماليًا".

ووفقا لجدول أعمال المؤتمر سيتحدث المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، ويلي والش، وبوجي نيلز بوغاسون، الرئيس التنفيذي لشركة طيران آيسلندا.

ومن بين المتحدثين الآخرين أتيلا كوركماز أوغلو، رئيس المناولة الأرضية والشحن، سيليبي، ورئيس ASA وفيليب جوينيج، الرئيس التنفيذي لشركة “Menzies Aviation”، وأرشانا أركوت، الرئيس التنفيذي لشؤون الأفراد في “Unifi”.



تفاصيل الجلسات

ومن المقرر أن يتم متابعة الجلسات لمناقشة:

التحول إلى معدات الخدمة الأرضية.

الكهربائية.

الابتكار على المنحدر.

تنظيم للسلامة.

التدريب على استدامة العمليات الأرضية.

تتبع الأمتعة في الوقت الحقيقي.

تعزيز اتفاقيات مستوى الخدمة.

تحسين استدامة الأفراد في المناولة الأرضية.

ستضم IGHC جلسة فنية للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) لإبلاغ مقدمي خدمات المناولة الأرضية بالتغييرات في برنامج تدقيق السلامة للعمليات الأرضية (ISAGO) وكيف يؤثر ذلك على اعتمادهم وتسجيلهم.

يشار إلى أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) يمثلك حوالي 320 شركة طيران تشكل 83٪ من الحركة الجوية العالمية.