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مصر

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا والعظمى بالقاهرة 29

القاهرة
القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، طقس حار نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية.

بينما يسوط طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 29 16
العاصمة الإدارية 30 15
6 أكتوبر 30 15
بنهــــا 29 16 
دمنهور 29 15
وادي النطرون 28 16
كفرالشيخ 28 15
المنصورة 28 15 
الزقازيق 29 16 
شبين الكوم 28 15
طنطا 28 15
دمياط 22 16 
بورسعيد 22 16
الإسماعيلية 30 18
السويس 31 16
العريش 23 14
رفح 23 14
رأس سدر 32 20
نخل 27 14 
كاترين 23 12
الطور 32 20
طابا 30 18
شرم الشيخ 34 22
الإسكندرية 22 14
العلمين 23 15
مطروح 21 16
السلوم 27 17
سيوة 29 18
رأس غارب 31 20
الغردقة 33 21
سفاجا 32 21
مرسى علم 35 22
شلاتين 30 20
حلايب 28 22
أبورماد 28 22 
رأس حدربة 27 23
الفيوم 30 17
بني سويف 30 17
المنيا 31 15
أسيوط 31 16
سوهاج 33 17
قنا 36 20 
الأقصر 36 21
أسوان 37 22
الوادى الجديد 35 20
أبوسمبل 36 21
 

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"الأرصاد الجوية": مصر لن تتأثر بالمنخفض الجوى الذي تشهده الإمارات وعمان حاليًا

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى: 

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 40 26
المدينة المنورة 39 25 
الرياض 37 21
المنامة 32 24
أبوظبي 31 20
الدوحة 33 23
الكويت 37 21
دمشق 28 13
بيروت 22 16
عمان 24 12
القدس 24 10
غزة 23 16
بغداد 37 21
مسقط 30 25
صنعاء 27 12
الخرطوم 43 28
طرابلس 19 12
تونس 20 11
الجزائر 16 9
الرباط 23 15
نواكشوط 38 22

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى
أنقرة 24 9
إسطنبول 18 12
إسلام آباد 23 16
نيودلهي 37 23 
جاكرتا 33 26
بكين 19 13
كوالالمبور 33 25
طوكيو 24 14 
أثينا 21 11
روما 20 6
باريس 13 4
مدريد 22 10
برلين 9 4
لندن 14 4
مونتريال 12 5
موسكو 14 2 
نيويورك 13 9
واشنطن 20 12
أديس أبابا 25 14
 

خبراء هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى جنوب سيناء شمال الصعيد جنوب الصعيد السواحل الشمالية الظواهر الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدا

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