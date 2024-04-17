الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الأرصاد الجوية": مصر لن تتأثر بالمنخفض الجوي الذي تشهده الإمارات وعمان حاليا

الطقس
الطقس

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال فصل الربيع.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن فصلي الربيع والخريف من الفصول التي تشهد تقلبات جوية واسعة، ومع زيادة التغيرات المناخية باتت التقلبات المناخية أشد خطورة.

وأضاف أن عنف الظواهر الجوية الحالية نتيجة المنخفضات الجوية التي نشهدها الآن في مناطق مختلفة، إلا أن مصر بعيدة تماما عن المنخفض الجوي الذي يؤثر على الإمارات وعمان.

وتابع مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية: "المنخفضات الجوية تؤثر على مصر بارتفاع درجات الحرارة، وهذا ما لاحظناه اليوم وغدا سوف تعود درجات الحرارة لطبيعتها بواقع 30 درجة، أي بانخفاض 6 درجات وخلال الـ72 ساعة المقبلة سوف نتأثر بالمنخفضات الجوية الصحراوية التي تتكون".

الأرصاد الجوية فصل الربيع دي ام سي مساء دى ام سى

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