محافظ جنوب سيناء ووفد كندي مصري يبحثان إنشاء مركز طبي في مجال القلب

استقبل اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، وفدًا طبيًا كنديًا - مصريًا رفيع المستوى من الخبراء الكنديين والأساتذة بجامعة مكجيل في مجال القلب الصناعي وأجهزة LVADs.

وفي بداية اللقاء، هنَّأ الوفد، محافظ جنوب سيناء، على نجاح مؤتمر السياحة الصحية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما هنأوه أيضًا على حصوله على الجائزة الذهبية "رجل العام""AFASU" كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم، وحصول مدينة شرم الشيخ على جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من الاتحاد الإفريقي الآسيوي، تقديرًا لجهوده وإسهاماته المتميزة في تطوير وتعزيز شرم الشيخ كوجهة سياحية بارزة.

وتناول اللقاء بحث إمكانية تأسيس مركز طبي مصري كندي متميز بشرم الشيخ تابع لجامعة ماكجيل بكندا في مجال القلب وأجهزة LVADs.

وكنتيجة لحصول شرم الشيخ على عدة جوائز دولية في مجال السياحة آخرها جائزة أفضل مدينة سياحية آمنة على مستوى العالم لعام 2024.

ويتميز الفريق الطبي بخبرة واسعة في أمراض القلب مثل إجراء قسطرة تفتيت لتكلسات الشرايين التاجية بال rotablator، بالإضافة إلى أجهزة دعم لمرض ضعف عضلة القلب الشديد وأجهزة القلب الصناعي وزراعة القلب، كما يدير معمل على أعلى مستوى للخلايا الجذعية بجامعة مكجيل.

جديرا بالذكر أن الوفد يقوم بتوقيع مذكرات تفاهم مع الجانب المصري المتمثل في المراكز الأكاديمية البحثية والجامعات المصرية في مجالات البحث العلمي في الضعف العضلي للقلب والقلب الصناعي وأبحاث الخلايا الجذعية.

ويعقد الفريق الطبي سلسلة من المناظرات للمرضى من خلال عيادات متخصصة لتقديم الرعاية المتقدمة من خلال فريق طبي كندي بالكامل مما يضمن تقديم أعلى خدمة طبية بالمنطقة العربية والأفريقية كما يتميز الفريق باستخدام تكنولوجيا الهولوراي المتطورة التي تسمح بمراقبة الإجراءات والجراحات في نفس لحظة إجراءها باي مكان بالعالم وذلك من قبل خبراء كنديين، وبالتالي ضمان أعلى معايير الدقة والسلامة طوال العملية الطبية.

لقاء محافظ جنوب سيناء ووفد كندي مصري

لقاء محافظ جنوب سيناء ووفد كندي مصري