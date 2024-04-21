"الأرصاد" تحذر: طقس شديد الحرارة بدءًا من الثلاثاء

حذَّرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال فترة النهار على معظم أنحاء الجمهورية، فيما تصل درجة الحرارة على القاهرة لـ32 درجة، بينما تصل لـ36 درجة على المناطق الجنوبية.

وكشفت هيئة الأرصاد عن ارتفاعٍ ملحوظ في درجات الحرارة ابتداءً من الثلاثاء المقبل، ليسود طقس شديد الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة.

ووفقًا لخريطة التنبؤات الجوية، تشير صور الأقمار الصناعية إلى طقسٍ حارٍ نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس الأربعاء والخميس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد يومي الأربعاء والخميس، ومن متوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة إلى 40 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن أعلى درجات حرارة متوقعة على مناطق الجمهورية: القاهرة الكبرى والوجه البحرى 29 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 24 درجة مئوية، وجنوب سيناء 34 درجة مئوية، وشمال الصعيد 34 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 38 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

ويشهد اليوم، الأحد، طقسًا حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع اليوم نشاط رياح أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ونشاط رياح على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة: العظمى 29 درجة والصغرى 17

الإسكندرية: العظمى 24 والصغرى 16.

مطروح: العظمى 23 درجة والصغرى 15.

سوهاج: العظمى 35 درجة والصغرى 19.

قنا: العظمى 38 درجة والصغرى 21.

أسوان: العظمى 38 درجة والصغرى 23.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية توقعت هيئة الأرصاد أن تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.