الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل يجب تخفيف الملابس مع ارتفاع الحرارة؟.. "الأرصاد" تُجيب

الطقس
الطقس

تشهد البلاد في الفترة الحالية، حالة من التقلبات الجوية، حيثُ ترتفع الحرارة وتنخفض تدريجًا، مصاحبة بموجات من الأتربة والرمال المثيرة في أجزاء متفرقة من البلاد، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

فصل الربيع

وقد يتأثر بعض المواطنين نتيجة الانخداع بالأحوال الجوية وتخفيف الملابس، بالإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ويعرض الكثيرين إلى خطر الإصابة بأمراض مختلفة، وهو ما حذرت منه الهيئة العامة للأرصاد الجوية منذُ أن بدأ ارتفاع الحرارة قبل أيام، بأنَّه لابد من اتخاذ كافة تدابير السلامة حتى لا يتأثر المواطنين بالتقلبات الجوية السريعة.

هل يجب تخفيف الملابس مع ارتفاع الحرارة

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّه عادة ما يكون فصل الربيع هو فصل التقلبات الجوية حيث التباين الواضح بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، لذلك من الممكن ارتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار ولكن يفضل وجود قطعة إضافية خارجية في فترات الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن.

تقلبات جوية حادة.. "الأرصاد" تحذر من فصل الربيع

الأرصاد: طقس السبت حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا على معظم الأنحاء

المنخفض الصحراوي

وقالت الدكتورة عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر حاليًا بما يُسمى بالمنخفض الصحراوي والذي يؤدي لارتفاع درجات الحرارة بشكل مؤقت بحوالي 5 إلى 6 درجات تصل على القاهرة 36 درجة وعلى جنوب البلاد تسجل 38 درجة، مضيفة أن ارتفاع درجات الحرارة يصاحبه نشاط رياح مثير للأتربة.

ولفتت "غانم" في تصريح خاص لـ"الدستور" إلى أنَّ مساء الأربعاء الماضي، كان هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدة عودة انخفاض الحرارة جزئيًا ابتداءً من مساء أمس الخميس على كل أنحاء الجمهورية.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر أثناء فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيثُ يسود البلاد انخفاض الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحًا التي تصل إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

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تقلبات جوية حادة.. "الأرصاد" تحذر من فصل الربيع

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