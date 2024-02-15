الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

لجان وزارة السياحة والآثار تواصل إجراءات معاينة سكن حجاج السياحة بالمملكة العربية السعودية

مكة المكرمة
مكة المكرمة

 توال لجان بعثة وزارة السياحة والآثار المتواجدة حاليًا بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، أعمالها وإجراءات معاينة السكن الذي سيقيم به حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام بالأراضي السعودية، يأتى ذلك انطلاقًا من الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لحجاج السياحة المصريين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم.

من جانبها، أوضحت سامي أن لجان الوزارة تقوم بالمرور الميداني اليومي على الفنادق، والعمائر، وفنادق الإيواء السياحي بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة أنه سيتم الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات التي تضمنتها الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي هذا العام والمعتمدة من الوزير، وكذلك الالتزام بكافة الإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني السعودي، ومنها ما يتعلق بسكن حجاج السياحة، وتحديد أقصى مسافة مسموح بها لتسكينهم بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما ثمنت على الجهود المتميزة التي تبذلها المملكة للتطوير المستمر والدائم للخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وحرصها على الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتقوم لجان المعاينات الخاصة بالوزارة بالتحديث الشامل لقواعد بيانات الفنادق المسجلة على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة والخاصة بتسكين حجاج السياحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقوم أيضًا بإضافة كافة الفنادق الجديدة وإدراج إحداثيات المواقع الجغرافية لهذه الفنادق، ومدى بعدها عن الحرم المكي والحرم النبوي، وذلك عن طريق المسح الميداني لكافة الفنادق، للوقوف على مدى مطابقتها للضوابط الموضوعة لموسم الحج السياحي 1445هـ والمعتمدة من السيد وزير السياحة والآثار.

كما تتواجد مقرات بعثة الوزارة بفندق مكارم أجياد بمكة المكرمة، وفندق جولدن توليب الشاكرين بالمدينة المنورة.

وفي سياق متصل، عقدت  سامي، اجتماعات عديدة، بمقر البعثة بمكة المكرمة، مع عدد من الشركات السياحية المصرية المنظمة لموسم الحج والمتواجدة بالسعودية لإجراء المعاينات الخاصة بها، وذلك لبحث سبل التنسيق المشترك بشأن موسم الحج هذا العام.

وخلال هذه الاجتماعات، أشارت سامي إلى الجهود المبذولة من قبل فريق عمل الوزارة لتقديم موسم حج ناجح هذا العام على غرار ما شهدته المواسم السابقة، حيث تم استعراض ما تقوم به الوزارة من جهود لتذليل كافة العقبات التي تواجه شركات السياحة المنظمة لموسم الحج في ضوء توجيهات  وزير السياحة والآثار في هذا الشأن بما يسهم في دعم القطاع السياحي والنهوض بمنظومة العمل به والحفاظ على حقوق الشركات والحجاج على حد سواء.

وأكد ممثلو تلك الشركات أن الجهود المبذولة من قبل الوزارة تعكس تأكيدًا قويًا على دعم القطاع السياحي وتعزيز قدراته في تنظيم موسم حج 1445 هـ بكفاءة وفعالية.

الشركات السياحية موسم الحج القطاع السياحي الحج السياحي

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