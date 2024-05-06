الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصر للطيران: 50% تخفيضًا على الرحلات الدولية وفرصة للفوز بـ1000 ميل إضافى

مصر للطيران
مصر للطيران

احتفالًا بالعيد ٩٢ على إنشاء الشركة الوطنية مصر للطيران، قامت بتقديم تخفيض وقدره 50% لعملائها على الرحلات الدولية، وذلك يوم 7 مايو، على أن يكون السفر خلال الفترة من 7 مايو حتى 31 أكتوبر 2024 مع تطبيق كافة الشروط والأحكام.

إشادات باختيار الملياردير الهندى أنكور جاين مصر للطيران لتحتضن أول مراسم حفل الزفاف الأسطورى

txt

مصر للطيران تطور من أسطولها البرى وتضم 37 معدة جديدة للخدمة الأرضية

كما تقدم الشركة ايضًا فرصة للفوز بألف ميل إضافي في حالة حجز تذكرة السفر يوم 7 مايو لمسافري الرحلات الدولية فقط.

ويمكن لعملاء مصر للطيران الاشتراك في برامج "المسافر الدائم". 

تطور من اسطولها البري وتضم 37 معدة جديدة للخدمة الأرضية

يشار إلي أن المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران صرح بأن الشركة تعمل دائمًا علي تطوير الأسطول الجوي والبري بما يهدف إلى رفع كفاءة بيئة العمل وتقديم أفضل الخدمات للركاب، حيث إن هدفنا الرئيسى هو التحسين المستمر في الخدمات المقدمة للحفاظ علي مكانة الشركة الرائدة ومواصلة المسيرة وتقديم خدمات عالية ومتميزة وآمنة لتوفير الوقت والجهد مع الالتزام التام بأعلى معايير الدقة والجودة الشاملة.

وفي هذا السياق أضاف المهندس إبراهيم فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أنه في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الشركة لتطوير وتحديث ورفع كفاءة جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة انضمت للشركة عدد 37 سيارة مختلفة الأنواع مقسمة علي النحو التالي عدد ٢١ جرارا لحقائب السفر وعدد ٦ معدات إدارة كهربائية للطائرات، وعدد ٤ معدة بوشباك لجر الطائرات وعدد ٦ اتوبيسات لنقل الركاب داخل المطار، وجار استكمال المعدات الجديدة تباعًا.

وأكد فوزي أننا حرصنا في انضمام المعدات الجديدة أن تتماشى مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة وأن تكون بمواصفات صديقة للبيئة، والتى تأتى فى إطار خطة الإحلال والتطوير التى تقوم بها شركة الخدمات الأرضية خلال الثلاث سنوات الماضية، والتى تهدف إلى تغيير بعض المعدات التى تقادمت، وإحلالها بمعدات جديدة  لتواكب مستوى خدمات شركات الطيران العالمية فى مجال المناولة والخدمات الأرضية.

الرحلات الدولية مصر للطيران السفر حجز تذكرة السفر المسافر الدائم

مواد متعلقة

الأرصاد: طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء اليوم

وزير الطيران يهنئ العاملين بخدمات الملاحة الجوية على تجديد اعتماد الأيزو

"إير كايرو" تعلن ضم طائرة جديدة لأسطولها الجوى وتشغيل خطوط جديدة

إشادات باختيار الملياردير الهندى أنكور جاين مصر للطيران لتحتضن أول مراسم حفل الزفاف الأسطورى

حار نهارًا على القاهرة الكبرى.. توقعات "الأرصاد" لطقس اليوم الخميس

مصر للطيران تطور من أسطولها البرى وتضم 37 معدة جديدة للخدمة الأرضية

مصر للطيران تطور أسطولها البرى وتضم 37 معدة جديدة للخدمة الأرضية

الأرصاد: غدًا طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30

الأكثر قراءة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

فرصة ذهبية للاستثمار.. خبير يتوقع تجاوز سعر الذهب 5 آلاف جنيه (فيديو)

مسئول أمريكى: نتنياهو لم يتفاوض مع حماس "بنية صادقة"

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

احتفالات عارمة فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

موافقة حماس على وقف إطلاق النار تربك إسرائيل.. وإعلام عبرى: «الكرة الآن فى ملعب نتنياهو»

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو