مصر للطيران: 50% تخفيضًا على الرحلات الدولية وفرصة للفوز بـ1000 ميل إضافى

احتفالًا بالعيد ٩٢ على إنشاء الشركة الوطنية مصر للطيران، قامت بتقديم تخفيض وقدره 50% لعملائها على الرحلات الدولية، وذلك يوم 7 مايو، على أن يكون السفر خلال الفترة من 7 مايو حتى 31 أكتوبر 2024 مع تطبيق كافة الشروط والأحكام.

كما تقدم الشركة ايضًا فرصة للفوز بألف ميل إضافي في حالة حجز تذكرة السفر يوم 7 مايو لمسافري الرحلات الدولية فقط.

ويمكن لعملاء مصر للطيران الاشتراك في برامج "المسافر الدائم".

تطور من اسطولها البري وتضم 37 معدة جديدة للخدمة الأرضية

يشار إلي أن المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران صرح بأن الشركة تعمل دائمًا علي تطوير الأسطول الجوي والبري بما يهدف إلى رفع كفاءة بيئة العمل وتقديم أفضل الخدمات للركاب، حيث إن هدفنا الرئيسى هو التحسين المستمر في الخدمات المقدمة للحفاظ علي مكانة الشركة الرائدة ومواصلة المسيرة وتقديم خدمات عالية ومتميزة وآمنة لتوفير الوقت والجهد مع الالتزام التام بأعلى معايير الدقة والجودة الشاملة.

وفي هذا السياق أضاف المهندس إبراهيم فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية أنه في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الشركة لتطوير وتحديث ورفع كفاءة جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة انضمت للشركة عدد 37 سيارة مختلفة الأنواع مقسمة علي النحو التالي عدد ٢١ جرارا لحقائب السفر وعدد ٦ معدات إدارة كهربائية للطائرات، وعدد ٤ معدة بوشباك لجر الطائرات وعدد ٦ اتوبيسات لنقل الركاب داخل المطار، وجار استكمال المعدات الجديدة تباعًا.

وأكد فوزي أننا حرصنا في انضمام المعدات الجديدة أن تتماشى مع أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة وأن تكون بمواصفات صديقة للبيئة، والتى تأتى فى إطار خطة الإحلال والتطوير التى تقوم بها شركة الخدمات الأرضية خلال الثلاث سنوات الماضية، والتى تهدف إلى تغيير بعض المعدات التى تقادمت، وإحلالها بمعدات جديدة لتواكب مستوى خدمات شركات الطيران العالمية فى مجال المناولة والخدمات الأرضية.