الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأقمار الصناعية: أجواء حارة اليوم على أغلب الأنحاء معتدلة على السواحل الشمالية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الأقمار الصناعية: أجواء حارة اليوم على أغلب الأنحاء معتدلة على السواحل الشمالية

 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى   أجواء حارة اليوم على أغلب الأنحاء معتدلة على السواحل الشمالية، والعظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية.

 

الشبورة 

أشارت هيئة الأرصاد الجويةإلى وجود فرص لتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أيضا نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة.. ماذا يحدث في البلاد؟

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حالة الطقس اليوم الاثنين مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس اليوم 

واضافت هيئة الأرصاد الجوية يشهد اليوم الثلاثاء،  حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل على  السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح على كافة الأنحاء

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم نشاط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على جنوب سيناء، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 درجات الحرارة  المتوقعة اليوم الثلاثاء وفقا لما أعلنتة هيئة الأرصاد الجوية

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، 

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16، 

سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20، 

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، 

أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22

 

 

وكانت كشفت خريطة التنبؤأت التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، من اليوم  الأحد 12 مايو 2024 حتي الجمعة 17 مايو 2024، 
وقالت هيئة الأرصاد الجوية ان البلاد تشهد هذه الفترة طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية الاقمار الصناعية أجواء حارة اليوم هيئة الأرصاد الجوية

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