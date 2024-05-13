الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تشارك فى مؤتمر صناعة الطيران الإفريقى 2024

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

شاركت أكاديمية مصر للطيران للتدريب فى مؤتمر 
صناعة الطيران الإفريقي 12th Aviation Stakeholders Convention2024 المقام بأديس أبابا خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو 2024 باستضافة من الخطوط الجوية الإثيوبية تحت رعاية منظمة شركات الطيران الإفريقية "إفرا".

ياتي ذلك انطلاقًا من الخطة الطموحة التي تتبناها وزارة الطيران المدني نحو الاهتمام بالتدريب وتوسيع آفاق التعاون مع جميع دول القارة السمراء؛ وإيمانًا بالدور الذي تقوم به أكاديمية مصر للطيران للتدريب بضرورة التواجد في مثل هذه المؤتمرات المتخصصة في مجالات الطيران ما يزيد من فرص التواجد فى السوق الإفريقية ويمنح الأكاديمية الفرصة لعرض إمكانياتها التدريبية المختلفة، والتأكيد علي ريادتها فى مجال تدريب الطيران بين دول الجوار. 

 

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صناعة النقل الجوى 2024

الجدير بالذكر أن الأكاديمية ستقوم بعرض كل الخدمات التدريبية المتوافرة والمتمثلة في تدريب أطقم الطيارين على أجهزة الطيران التمثيلى لطرازات إيرباص A320neo،A320،A220-300،
A330/A340
وطرازات بوينج B777،B737-800  وكذلك تدريب أطقم الضيافة الجوية على أجهزة تدريب متقدمة مثل جهاز التدريب على إجراءات الإخلاء والطوارئ Cabin Emergency Evacuation Trainer (CEET) وجهاز التدريب على طرق تقديم الخدمات للراكب Cabin Service Trainer (CST) وأيضا تدريب المهندسين على صيانة الطائرات متعددة الطرازات والذى يتم على أعلى مستوى من الجودة باعتماد الاتحاد الأوروبي (EASA)، وكذلك الدورات الخاصة ICAO Aviation Security &ICAO TRAINAIR PLUS، ما يؤكد ريادة أكاديمية مصر للطيران للتدريب بين المراكز العالمية المتخصصة في مجالات تدريب الطيران المختلفة ومواكبتها أعلى المقاييس الدولية فى صناعة النقل الجوى.

يشار إلي أن مصر للطيران أعلنت مساء أمس عن بدء إصدار تذاكر حجاج بيت الله الحرام اعتبارًا من يوم 11 مايو وحتي 10 يونيو، من خلال تخصيص 3 مكاتب فقط تابعة للشركة وهي مكتب (شبرا) لإصدار تذاكر حجاج السياحة والأفراد والهيئات المختلفة والجهات الحكومية ومكتب للشركة بمبني أكاديمية الشرطة سابقًا (بالعباسية) لإصدار تذاكر حجاج القرعة ومكتب في مقر وزارة التضامن الاجتماعي (بالعجوزة) لإصدار تذاكر حجاج الجمعيات الدينية.

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