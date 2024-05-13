الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة.. ماذا يحدث في البلاد؟

كشفت الهيئة العامة الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة، وخريطة الظواهر الجوية ليلًا ونهارًا، متوقعة ارتفاعًا في درجات الحرارة لتصل إلى 40 درجة مئوية في فصل الربيع.

وقالت الهيئة إن البلاد تشهد خلال الفترة من الثلاثاء 14 مايو إلى الأحد 19 مايو 2024، طقسًا حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية مائل للبرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما تشهد البلاد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأربعاء 15 مايو 2024

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الخميس 16 مايو إلى الأحد 19 مايو

نشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد من ظاهرة جوية تضرب البلاد اليوم، متمثلة في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونوّهت الهيئة على الشبورة المائية في الصباح حتى السادسة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت في وقت سابق من اضطرابات في الحالة الجوية على عدد من المحافظات والمناطق في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفيما يلي بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة: