"الأرصاد" تُحذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن البلاد تشهد اليوم الإثنين نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحذَّرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط وارتفاع الأمواج من(2:2.5 متر).

طقس اليوم

ويشهد اليوم الإثنين طقسًا حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدلا على السواحل الشمالية، مائلا للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على كل الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بشمال وجنوب الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين:

- القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18.

- الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16.

- مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15.

- سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20.

- قنا العظمى 33 درجة والصغرى 22.

- أسوان العظمى 34 درجة والصغرى 22.

حالة الطقس حتى الجمعة

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الأحد 12 مايو يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما أن هناك توقعات بوجود نشاط رياح على أغلب الانحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، كذلك نشاط رياح على أغلب الانحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقسالثلاثاء 14 مايو وحتى الجمعة 17 مايو سوف تشهد نشاط رياح على أغلب الانحاء.