الطيران المدني: استمرار العمل الدولي لخفض الانبعاثات الكربونية

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن الوزارة والشركات التابعة لها مستمرة في العمل بشكل جدي من خلال تعزيز التعاون والتنسيق الفعال مع المؤسسات الدولية المعنية بالطيران، بالإضافة للجهات المختصة بقضايا المناخ والحفاظ على البيئة عالميا، بهدف وضع أجندة دولية لخفض الانبعاثات الكربونية والتحول التدريجي بالمطارات والطائرات، للعمل ضمن منظومة الطيران المستدام "للبيئة الخضراء"، وفق المبادرة الدولية التي أطلقتها منظمة الطيران المدني الدولية " إيكاو" حول التحول إلى الأخضر لقطاع الطيران.

وأضافت المصادر لـ الدستور، أن قطاع الطيران المدني المصري يبذل كافة الجهود من أجل تنفيذ قرار الجمعية العمومية للإيكاو رقم (٤١) لعام ٢٠٢٢، والذي يستهدف تشجيع جميع الدول على تحديث برامج وخطط عملها التطوعية المقدمة (كل ثلاث سنوات) في ضوء تحديد السياسات والإجراءات الخاصة بكل الدول الأعضاء، وتحديد خرائط الطريق هذا إلى جانب الخطة المستقبلية طويلة المدى.

خفض الانبعاثات الكربونية بمجال الطيران

وأشارت إلى أن كل المباحثات الدولية الخاصة بملف خفض الانبعاثات الكربونية بمجال الطيران تجتمع بشكل دوري مع صانعي القرار بمجال الطيران المدني دوليا، من أجل بحث خفض الانبعاثات الكروبونية، والوصول بها إلى صفر انبعاثات لمواجهه التغيرات المناخية التي قدتحدث في المستقبل بسبب انبعاثات الطيران.

جاء ذلك في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بأهمية تعزيز التعاون والتنسيق الفعال مع المؤسسات الدولية، وخاصة المعنية بقضايا المناخ والحفاظ على البيئة ووضعها في مقدمة أجندة العمل بشأن خفض الانبعاثات الكربونية والتحول التدريجي للبيئة الخضراء، في ضوء المبادرة التي أطلقتها منظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو" حول التحول إلى الأخضر.