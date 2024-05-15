الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الوصيف: أخطرنا منشآت الغرف السياحية بكشوف المرشحين لمجالس الإدارات

الوصيف
الوصيف

أعلن أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أنه تم الانتهاء من إخطار جميع المنشآت الأعضاء بالغرف السياحية الخمس، بالكشوف النهائية المتضمنة أسماء المرشحين لمجالس الإدارات ومندوبيها لدي عمومية الاتحاد وفقا لنص المادة (30) من قرار وزير السياحة والآثار رقم 27 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 27 لسنة 2023 بشأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها. 

وبلغ  إجمالي المنشآت التي تم إرسال الإخطار لها، 5880 منشأة وهي المسموح لها بالمشاركة في أعمال الجمعية العمومية بما في ذلك الإنتخابات وفقا للجدول العام النهائي الذي أعدته كل غرفة بأسماء أعضائها.

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية

 

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انطلاق انتخابات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الأربعاء المقبل

 

حضور عُشر الأعضاء شرطًا لانعقاد الجمعية العمومية 

وأضاف “الوصيف” أن الإخطار تضمن مكان انعقاد عمومية كل غرفة وتوقيت بدء وانتهاء العملية الانتخابية وفقا لما جاء بالقانون، والتأكيد على أن الجمعية العمومية والعملية الإنتخابية لن تكون صحيحة إلا بحضور عُشر العدد الإجمالي للأعضاء الذين لهم الحق في التصويت.  

وأشار إلى أنه تم حسم عدد من المقاعد بالتزكية، كما أن الجمعية العمومية واللجان القضائية التي ستشرف على إنتخابات الغرف هي المسئولة عن إعلان النتائج النهائية بعد الانتهاء من التصويت وفرز الأصوات.

وأعرب الوصيف عن تمنياته للغرف الخمس بإجراء انتخابات ناجحة وتولى الأصلح.

عموميات الغرف والإنتخابات تنعقد ٢٢ مايو الجاري الاتحاد المصري للغرف السياحية المرشحين لإنتخابات أحمد الوصيف وزير السياحة والآثار الجمعية العمومية

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